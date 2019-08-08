Akşener'in "Haydut" sözlerine Bahçeli'den çok sert yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Siyasetçi yetiştireceğine, haydut yetiştiren zihniyetten, ne milliyetçi olur, ne de adam olur" açıklamasına cevap verdi. Bahçeli, "geri dönün" çağrısını yineleyerek "Ülkücüye haydut demek kokuşmuşluktur" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Meral Akşener'i hedef alarak şunları söyledi:

"ÜLKÜCÜYE HAYDUT DEMEK ŞEREFSİZLİKTİR"

"MHP'den koparak İP'e katılan kardeşlerimi kucaklaşmaya davet etmiştim. Bu davetim geniş yankı uyandırdı. İP'te milliyetçi ve ülkücünün yeri yoktur. İP hastalıklı bir siyasi bünyedir. Türk ve Türkiye sevdası olanların fitne fesatla yolu kesişemez. İP zaman kaybıdır arızalıdır sakıncalıdır Kandil ve Pensilvanya'nın ileri karakoludur. Ülkücüye haydut demek şerefsizliktir. Ülkücü kardeşlerimi aramıza bir kez daha çağırıyorum. İP'e hayır.''

AKŞENER NE DEMİŞTİ?

Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Fiziken orada, fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp Milliyetçi Hareket Partisi'ne dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir" sözlerine "Bir kişiye, beş kişi saldıran haydutlardan, ne milliyetçi olur, ne de adam olur. Siyasetçi yetiştireceğine, haydut yetiştiren zihniyetten, ne milliyetçi olur, ne de adam olur. Çözüm sunacağına, nefret saçanlardan, sokakta terör estirenlerden, ne milliyetçi olur, ne de adam olur" diye yanıt vermişti.