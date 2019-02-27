Akşener'in Mersin Çözümü Belli Oldu: Kocamaz'ın İş Adamı Olan Oğlu Aday Gösterilecek

Adaylık başvurusundaki gecikme nedeniyle İYİ Parti'den, yasadaki 'başvuru yapıldıktan sonra bir başka partiden aday olunamaz' hükmü nedeniyle Demokrat Parti'den adaylığı reddedilen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz için formül aranıyor. Önerilen formüllerden birinin, belediye başkan adaylığı reddedilen Kocamaz'ın bu kez belediye meclis üyesi olarak aday gösterilmesi olduğu öğrenildi. İkinci formülün ise Kocamaz'ın iş adamı olan oğlu Mustafa Kocamaz'ın aday gösterilmesi olduğu öğrenildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçim kurullarının Kocamaz'ın adaylığı ile ilgili ret kararları üzerine, "Benim bizzat Sayın Kocamaz'a önerdiğim 2 formül var. O seçenekler kendisine aittir" demiş ancak izni olmadan paylaşamayacağını söylemişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

BİRİNCİ FORMÜL: MECLİS ÜYELİĞİ

Gazete Duvar'da yer aşan habere göre; İYİ Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, önerilen formüllerden biri, belediye başkan adaylığı reddedilen Kocamaz'ın bu kez belediye meclis üyesi olarak aday gösterilmesi. Bu formüle göre Demokrat Parti Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bir aday gösterecek. Ancak kampanya Kocamaz üzerinden yürüyecek. Seçimin ardından Mersin Büyükşehir Belediye Meclis'inde çoğunluk sağlanırsa DP adayı istifa edecek, Kocamaz yeniden başkan olacak.

Ancak YSK kaynakları ve hukukçular bu formülün geçerliliği olmadığı görüşünde. Kocamaz'ın adaylığının reddine gerekçe olan Siyasi Partiler Kanunu'nun 40'ıncı maddesine dikkat çeken kaynaklar, adaylık sürecinde parti değiştirmeye engel olan düzenlemenin sadece belediye başkan adayını değil meclis üyesi de dahil tüm adayları kapsadığına dikkat çekiyor. Bu durumda Kocamaz'ın belediye meclis üyeliği adaylığının da reddedileceği ifade ediliyor.

Burhanettin Kocamaz

İKİNCİ FORMÜL: OĞLU MUSTAFA KOCAMAZ

İYİ Parti'de konuşulan ikinci formül ise Kocamaz'ın iş adamı olan oğlu Mustafa Kocamaz'ın aday gösterilmesi. Burhanettin Kocamaz'a da sunulduğu öğrenilen bu öneriyi gündeme getirenler, "Kocamaz adı Mersin için çok önemli. Hukuksuz kararları geçersiz kılacak bir adım atmak zorundayız. Kocamaz'ın oğlu Demokrat Parti'den Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilebilir" dedi. Ancak bu formülün işlemesi için de hem Burhanettin Kocamaz ve oğlu Mustafa Kocamaz'ın buna "olur" vermesi hem de Demokrat Parti'nin bu öneriyi kabul etmesi gerekiyor. Edinilen bilgiye göre Burhanettin Kocamaz bu öneriye sıcak bakmadı ancak kesin karar henüz verilmedi.

Sağda Mustafa Kocamaz

CHP ADAYINA ZORUNLU DESTEK

Belediye başkanı ve meclis üyesi adaylarıyla ilgili değişiklik başvurularının en geç 1 Mart tarihine kadar yapılması gerekiyor. Kocamaz'ın adaylığı ile ilgili bir formül bulunamazsa Demokrat Parti YSK'ye başka bir aday bildirecek. İYİ Parti'nin büyükşehir belediyesi için aday çıkaramayacağı kentte Milllet İttifakı kapsamında CHP'nin adayına destek verilmesi sürpriz olmayacak.