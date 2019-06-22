22.06.2019 00:25
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Akşener'in seçim çalışmaları

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Türk milliyetçilerini Sayın Bahçeli'nin düşürdüğü yer burasıdır.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener , "Türk milliyetçilerini Sayın Bahçeli'nin düşürdüğü yer burasıdır. Türk milleti de, Türk milliyetçileri de rahat olsun, biz varız." dedi.
Akşener, Şile , Ağva , Çekmeköy , Sultanbeyli ve Tuzla 'da İYİ Parti seçim çadırlarını ziyaret etti.
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu 'nun seçilmiş bir belediye başkanı olduğunu ifade eden Akşener, İstanbulluların 23 Haziran'da İmamoğlu'nu yeniden seçerek başkanlık koltuğuna tekrar oturtacağını söyledi.
YSK'nin İstanbul için verdiği kararı haksız olarak niteleyen Akşener, Türkiye 'nin ekonomik sorunlarının daha fazla derinleşmesini istemedikleri için bu karara itiraz etmediklerini anlattı.
Kendilerine, Kandil'le anlaşma yaptıkları yönünde iftira atıldığını dile getiren Akşener, şunları kaydetti:
"Bugün bir şey oldu. Bugün gelinen noktada Cumhur İttifakı'nı iki genel başkanın yönettiğini düşünüyorduk, anladık ki bir aktör daha varmış. Sayın Bahçeli'nin bugün yaptığı açıklama vahimdir. Biz Türk milliyetçiler, Ülkücüler, rahmetli Başbuğ'un deyimiyle 'İnsanlık aleminde ülkücüler ne uşak olmayı, ne de başkasını uşak olarak görmeyi ister. O istemeyen bayrağı dalgalandıran insanlardır.' demiştir. Anladık ki mitil İstanbul'a değil, İmralı 'ya serilmiş. Anladık ki yıllarca AK Parti 'liler, 'Apo'yu niye asmadınız?' diye sora sora Ülkücüleri heyecandan, üzüntüden öldürdüler. ya hu ne kadar dostmuşlar, niye assın? İnsan arkadaşını asar mı? Türk milliyetçilerini Sayın Bahçeli'nin düşürdüğü yer burasıdır. Türk milleti de, Türk milliyetçileri de rahat olsun, biz varız."
Akşener'in programlarına İYİ Parti yöneticileri ve milletvekilleri de katıldı.Akşener'in seçim çalışmaları
Kaynak: AA
Meral Akşener , İstanbul , İYİ Parti , Güncel

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