Akşener: İyi Parti'nin İtirazının Reddedilmesini Şikayet Ediyorum

Kaynak: DHA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "AK Parti'nin yaptığı her itiraz sorgusuz sualsiz kabul edilirken, Balıkesir ve Uşak'ta açık hatalar tespit edilmesine rağmen İYİ Parti'nin itirazının reddedilmesini şikayet ediyorum" dedi.İYİ Parti Lideri Akşener, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçları ve itiraz süreci hakkında yazılı açıklama yaptı. Milletin demokratik tercihinin, milli iradenin kararının her şart altında başının üzerinde yeri olduğunu belirten Akşener, seçim sonuçlarına itiraz etmenin yasal ve demokratik bir hak olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:"Dolayısıyla, 31 Mart seçimlerinden istediği sonuçları alamayan iktidar partisinin, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere, birçok şehir ve ilçede itirazlarda bulunmasını, bu çerçevede değerlendiriyoruz. Ancak, aynı iktidar partisinin, daha önce başarıyla çıktığı seçimlerin sonuçları, birkaç saat içinde açıklanıp, balkon konuşmaları yapılırken, sürecin bu kez neden bu kadar uzadığını anlamakta zorlanıyoruz. Hatta bırakın gecikmeyi, iktidar partisinin, kaybettiği belli olan İstanbul'da, seçimi kazanmış gibi afişler astırmasını da milli iradeye ve kurumlarımıza hakaret sayıyoruz. Şu bir gerçek ki; Türk siyasetinde artık İYİ Parti var ve atı alan Üsküdar'ı geçemiyor."'İYİ PARTİ'NİN İTİRAZININ REDDEDİLMESİNİ ŞİKAYET EDİYORUM'İktidarı ve iktidarın hükmü altında bulunan kurumları millete şikayet eden Akşener, "Seçim sonuçlarına itiraz bir hak iken, iktidar partisi de bu hakkı sonuna kadar kullanırken, bazı il ve ilçelerdeki çifte standardı size şikayet ediyorum. AK Parti'nin yaptığı her itiraz sorgusuz sualsiz kabul edilirken, Balıkesir ve Uşak'ta açık hatalar tespit edilmesine rağmen İYİ Parti'nin itirazının reddedilmesini şikayet ediyorum. İYİ Parti'nin; Balıkesir'de büyükşehir ve ilçelerinde, Uşak'ta merkez ilçede, Manisa'nın Şehzadeler, Köprübaşı ve Yunus Emre ilçelerinde, Isparta'nın Gelendost ilçesinde, Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde ve sonuç tutanaklarında hatalar tespit edilen yerlerdeki itirazlarını reddeden hukuksuzluğu size şikayet ediyorum" ifadelerini kullandı.'BALIKESİR'DE ÜÇ MAYMUNU OYNUYOR'Seçim gününden bu yana, 'hukuk' ve 'adalet" içerikli konuşmalar yapan iktidar partisinin ve ona bağlı olan kurulların, İYİ Parti'nin de aynı haklara sahip olduğunu görmezden geldiğini öne süren Akşener, "İstanbul ve Ankara'da, sonucu değiştirmeyecek oranlara ısrarla itiraz eden iktidar partisi ve bu itirazları anında işleme koyan kurullar, Balıkesir'de üç maymunu oynuyor. Resmi olmayan sonuçlara göre aradaki farkın 9 bin 913 oy; toplam geçersiz oy sayısının ise 31 bin 796 olduğu bir büyükşehirde; sehven parti logosuna mühür basılmış olan oy pusulalarının geçersiz sayıldığına dair beyanların varlığına, çoğu oy çuvalının, sandık başkanları, sandık kurulu üyeleri veya kolluk gücü olmaksızın teslim edildiğine dair tanıkların bulunmasına, sandık sonuç tutanaklarında tespit edilen, gerek maddi, gerekse usul hatalarına rağmen, İYİ Parti tarafından yapılan itirazlar kabul edilmiyor. Yine Uşak'ta, ağzı açık oy çuvallarıyla ilgili tutanaklara rağmen, İYİ Parti'nin itirazları kabul edilmiyor" dedi.'MİLLET KULAĞINIZI ÇEKMEKTE GEÇ KALMIŞ'İYİ Parti'nin, AK Parti'nin 17 yıllık konforlu siyasetine nokta koyan güç olduğunu savunan Akşener, şunları kaydetti:"Ancak, kendileri için hak saydıklarını İYİ Parti'den esirgeyenlerin, aslında milleti ve milli iradeyi cezalandırmaya kalktıkları da bir gerçektir. Nitekim, Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı bir konuşmada, kaybettikleri İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri'nde, meclis çoğunluğunu almış olmalarına işaret ederek, 'Kazansalar dahi bunlar topal ördek' demesi de bu psikolojinin ve hadsizliğin yansımasıdır. Millet İttifakı kazandığı belediyelerde milletine en iyi şekilde hizmet edecektir. Belediye meclislerindeki dağılım üzerinden, yeni başkanlarımızı tehdit etmek bir Cumhurbaşkanı'na yakışmaz. Demokratik tercihinden dolayı milleti ve milli iradeyi cezalandırmaya teşebbüs etmek bir Cumhurbaşkanı'na yakışmaz. Sormak isterim; Ne yapacaksınız? Sistemi tıkayarak, seçimi kaybettiğiniz illerde yaşayan, size oy vermiş olanlar da dahil, milyonlarca vatandaşımızı cezalandıracak mısınız? 'Milli irade' diyerek geldiğiniz iktidarda, ilk yenilgide, bulduğunuz ilk formül milli iradeyi cezalandırmaksa, bilin ki, millet kulağınızı çekmekte geç bile kalmış."İYİ Parti'nin ilçe ve il seçim kurullarına yaptığı itirazları İYİ Parti Seçim ve Hukuk İşleri Başkanlığı'nın takip ettiğini aktaran Akşener, "Bu takip, son merci olan Yüksek Seçim Kurulu'na kadar da devam edecek. Her bir vatandaşımızın demokratik hak ve hukukunun takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.- Ankara