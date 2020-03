Akşener, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Madem Putin'in Suriye 'de işi olmadığını düşünüyordun, ortak devriyeyi de kapsayan mutabakatı neden imzaladın Sayın Erdoğan? Diplomasi senin keyfine göre yürüttüğün dostluk ilişkilerinden ibaret değildir. Dostlarınla dedikodu seanslarını bırak, dış politikada ülke menfaatinin esas olduğunu anla artık." dedi.Akşener, partisinin grup toplantısındaki konuşmasında İdlib saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.İdlib saldırısında şehit olan askerlerin isminin tek tek sayan Akşener, "37 yiğit, 37 can, 37 yarım kalan öykü, mahşerde buluşuncaya kadar yüreklerimizde olacaklar. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Peygamber Efendimize komşu olsunlar inşallah." diye konuştu.Akşener, bu haftaki grup toplantısını şehitlerin ruhuna dualar okuyarak açıp, aziz hatıraları önünde saygıyla eğilerek bitirmek istediğini ancak "devleti yönetenlerin ciddiyetten ve devlet adabından uzak tutumları" nedeniyle iki çift söz söylemenin kendisine farz haline geldiğini söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "birkaç tane şehit" açıklamasını eleştiren Akşener, "Bazı rakamları çok sever Sayın Erdoğan. Büyüme rakamları, yapılan yolların rakamları, açılan üniversite rakamları, toplanan vergi rakamları, inşaat rakamları. Bunlardan gülerek bahseder, çevresindekileri de güldürür. En acı günde bile sevdiği rakamları sevmemezlik edemez Sayın Erdoğan." ifadesini kullandı.Erdoğan'ın bazı rakamları da hiç sevmediğine dikkati çeken Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:"Sayın Erdoğan, işsizlik rakamları, batan esnafın rakamları, kişi başına düşen milli gelir rakamları, borçlu insanımızın rakamlarını sevmez. Elektriğe, doğal gaza gelen zam rakamlarını çok sever ama işçiye, emekliye yapılacak ücret zammı rakamlarını hiç sevmez. Yani yüzüne vurulan gerçekliğin rakamlarını sevmez, işine gelmeyince sorumlusu olduğu gerçek rakamları bilmez, duymaz Sayın Erdoğan. Kaçar onlardan, kimi zaman gülerek, kimi zaman susarak, kimi zaman kızarak kaçar. 'Birkaç tane şehit' dedikten birkaç gün sonra, 36 rakamını duyduğunda da böyle yaptı Sayın Erdoğan. Güldü, güldürdü, o gülerken biz düşündük. O gülerken, biz kahrolduk. Yüreğimiz yandı, ruhumuz kavruldu. O güldükçe, güldürdükçe bu ülkeyi yönetme iddiasındakilerin, akıllarını, vicdanlarını çoktan rafa kaldırdığını gördük. 36 oğlumuzu toprağa verdik, 1 oğlumuzu da bugün veriyoruz, sen hala eğleniyor musun Sayın Erdoğan?"Şehitlerin hayat hikayelerinden örnekler veren Akşener, "Sen hala eğleniyor musun Sayın Erdoğan? 37 oğlumuzu toprağa verirken, eğlenemezsin Sayın Erdoğan. 37 oğlumuzu toprağa verirken, dedikodu yapıp kıkırdayamazsın Sayın Erdoğan. 37 oğlumuzu toprağa verirken, 'yol, köprü, tünel' edebiyatı yapamazsın Sayın Erdoğan." dedi.Erdoğan'a eleştirilerini sürdüren Akşener, şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edenlerden, hesap sordukları gibi şahsi menfaatlerini, memleketin menfaatleriyle bir tutanlardan da hesap soracaklarını belirtti."Şehidimize rakam deyip geçemezsin. Onlar, oğuldu, eşti, babaydı, dosttu, sevgiliydi, kardeşti. Onlar, sen rahat uyu diye canını ortaya koyan, Türkiye var olsun diye sönen birer ateşti." ifadelerini kullanan Akşener, "Geride, vatan sağ olsun diyen babalar var. Geride, evlat hasretiyle yanan analar var. Geride, sevdiklerini kaybetmiş eşler, nişanlılar, sevgililer var. Geride, bir daha babasını göremeyecek evlatlar var. Onlar ağlarken sen gülemezsin Sayın Erdoğan." şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'la arasında geçen konuşmasını aktaran Akşener, şu değerlendirmede bulundu:"Trump sormuş; 'Putin'in Suriye'de ne işi var?' Sayın Erdoğan da 'Kamışlı'da petrol var.' demiş. Cehalete bakar mısınız? Rusya'nın Suriye'de ne işi olduğunu bilemeyecek kadar tarih cahili birinin, kendi ülkesinin neden orada olduğunu bilmesi mümkün mü? Hani okullarda okutulurdu 'Rusya'nın sıcak denizlere inme hedefi' denirdi ya işte o sıcak denizlerdeki üssüdür Suriye. Rusya, 1958'den beri Suriye'de. Hem ikili anlaşmalarla hem de askeri üsleriyle. Bu gerçeği ve nedenlerini bilmiyorsan ya da bilmeze yatıyorsan o coğrafyaya niye kafanı uzattın Sayın Erdoğan?Suriye'de ne işi olduğunu bilmediğin Putin'in, Soçi'de, Astana'da ne işi vardı Sayın Erdoğan? Madem Putin'in Suriye'de işi olmadığını düşünüyordun, ortak devriyeyi de kapsayan mutabakatı neden imzaladın Sayın Erdoğan? Diplomasi senin keyfine göre yürüttüğün dostluk ilişkilerinden ibaret değildir. Dostlarınla dedikodu seanslarını bırak, dış politikada ülke menfaatinin esas olduğunu anla artık.""İYİ Parti aklın ve vicdanın sesidir"Meral Akşener, İYİ Partinin siyasette aklın ve vicdanının sesi olduğunu, kutuplaşmayı sona erdirmek için, milletin çağrısı üzerine oluşmuş bir siyasi hareket olduklarını dile getirdi.Alınan her karara, milletin çıkarları penceresinden baktıklarının altını çizen Akşener, bu anlayışla Afrin, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatını desteklediklerini söyledi.Olaylara şahsi hesaplarla bakmadıklarını, ülkenin menfaatleri üzerinden konulara yaklaştıklarını bildiren Akşener, "Mehmetçik İdlib'de canını ortaya koyarken, siz ülkenizi korumak için ne yapıyorsunuz?" sorusunu yöneltti.Akşener, şunları kaydetti:"Belli ki Sayın Erdoğan, milletinin birlik olmasından rahatsız olmuş, geçmiş tartışmaları açıyor. 'Kavga etmeye devam edin.' diyor. Damat, kayınpederin şakalarına gülüyor. Eski Meclis Başkanı, yaşından başından utanmadan, eliyle koluyla damada espri yapıyor. Emekli, esnaf perişan, gençler işsiz ama onlar gülüyor. Millet ağlıyor, onlar eğleniyor. Şehitlerimizi onurlandırmanın yolu bu olamaz. Şehitlerimiz, bundan çok daha fazlasını hak ediyor. Bu millet, cumhuriyetini şehitlerine borçludur. Ama Cumhuriyetimiz, her alanda öyle bir gelişme göstermiştir ki şehitlerimizin adları da, bunun mimarları olarak tarihe altın harflerle yazılmıştır. İşte bu millet, şehitlerine olan borcunu gelişmeyle, refahla, geleceğe duyduğu umutla ödemiştir.Şimdi aynı başarıları, Cizre'de, Afrin'de, El Bab'da, İdlib'de verdiğimiz şehitlere de borçluyuz. Soruyorum Sayın Erdoğan, sen bu borcu nasıl ödeyeceksin? Sen, Mehmetçiğe olan can borcunu nasıl ödeyeceksin? Yas tutan milletin yüzüne gülerek mi, Trump ile şakalaşarak mı ödeyeceksin? Beceriksiz damadının programlarıyla mı ödeyeceksin? Eski kavgaları hortlatıp, milleti birbirine düşürerek mi ödeyeceksin? Senin umurunda değil, belli ki sen ödemeyeceksin ama biz ödeyeceğiz. Biz bu borcu, Türkiye'yi bir cennet bahçesine çevirerek ödeyeceğiz. Kenetlenerek, birbirini seven ve sayan bir toplum olarak ödeyeceğiz. "Toplantı salonunda Akşener ile milletvekillerinin oturduğu koltuklar boş bırakılarak, İdlib saldırısında şehit olan askerlerin fotoğrafları ile Türk bayrağı konuldu.İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Akşener'in konuşması öncesi herkesi Fatiha ve İstiklal Marşı okumaya davet etti.