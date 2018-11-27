Akşener'den Siyaset Tarihine Geçecek Gaf! İYİ Parti Yerine 'AK Parti' Dedi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında konuştu. Akşener, konuşmasının son bölümünde, partisinden bahsederken, 'İYİ Parti' yerine 'AK Parti' dedi. "Milletimiz, şaşmaz ferasetiyle bugünleri gördüğü için AK Parti'yi kurdu" diyen Akşener, cümlesini hemen "İYİ Parti'yi kurdu." diye düzeltti.

PARTİSİNİN BALIKESİR ADAYINI AÇIKLADI

Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin ikinci büyükşehir adayını açıkladı. Akşener, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un yerel seçimlerde partinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu duyurdu.

İSMAİL OK, AKŞENER'İN ELİNİ ÖPTÜ

Meral Akşener'in, Balıkesir Milletvekili olan İsmail Ok olarak açıklaması, sürpriz olarak değerlendirildi. Ok, adaylığının açıklanmasının ardından Akşener'in elini öptü.

İYİ PARTİ YERİNE 'AK PARTİ' DEDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında konuştu. Akşener, konuşmasının son bölümünde, partisinden bahsederken, 'İYİ Parti' yerine 'AK Parti' dedi.

YANLIŞINI HEMEN FARK ETTİ

"'Kul daralmayınca hızır yetişmez' demiş ecdadımız. Milletimiz, şaşmaz ferasetiyle bugünleri gördüğü için AK Parti'yi kurdu" diye konuşan Akşener, yanlışını hemen fark etti. İYİ Parti lideri Akşener, sözlerini "İYİ Parti'yi kurdu, yerine geliyoruz. İYİ Parti göreve hazır. İYİ Parti belediyeleri devralmaya hazır" diyerek düzeltti.