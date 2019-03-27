Akşener: Kardeşlerimize PKK'lı Damgasını Vuruyorsan Bu Ülke Batmış Demektir

Kaynak: DHA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, PKK ile bağlantılı olduğu iddiasıyla isimleri açıklanan İYİ Parti'li adaylarla ilgili olarak, "Eğer sen başka bir siyasi partiden aday gösterilmiş, oradan aday olmayı tercih etmiş kardeşlerimize 'PKK'lı' damgasını vuruyorsan, bu ülke batmış demektir" dedi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adapazarı Çark Caddesi'nde parti otobüsünden halka seslendi. Akşener, PKK ile bağlantılı olduğu iddiasıyla isimleri açıklanan İYİ Parti'li adaylarla ilgili olarak, "Türkiye için çok vahimdir, 29 belediye meclis üyesi adayımız tüm vatandaşlık numaralarıyla birlikte yayınlandı ve iftira atıldı. Bunların PKK'lı olduğuna dair. 29 arkadaşımızın 29'u da Süleyman Soylu'yu mahkemeye verdi. Ama çok vahim bir şey daha var, Ahlat'taki arkadaşımız bir şehit kardeşi. PKK ile mücadelede şehit olmuş bir ağabeyin erkek kardeşi. Ahlat'ta biz Cumhur İttifakı'nın adayını destekliyoruz, sayemizde kazanacak. Iğdır'da biz Milliyetçi Hareket Partisi'nin aday gösterdiği ve aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın adayı olan İsa Tezel'i destekliyoruz. Bizim oyumuzla Iğdır alınacak. Bundan hiç kimse bahsetmiyor. Buna karşılık iftiralar, hakaretler, yalanlar diz boyu" dedi.'PKK'lı' denilen kişilerin ortak noktasının Kürt olmak olduğunu, AK Parti'nin yanında durmamaları nedeniyle vatan haini olarak gösterildiğini savunan Akşener, konuşmasına şöyle devam etti:"Şimdi gelelim bu 29 arkadaşımızın ortak noktasına. 'Meral Akşener'in PKK'lıları' denilen arkadaşlarımızın ortak noktası hepsinin Kürt olması. Demek ki AK Parti'nin yanında durmazsan vatan hainisin. Demek ki İYİ Parti'den aday olursan vatan hainisin. Bir çoğunun kökü burası. (Bozkurt işareti yaparak) 29 Kürt arkadaşımızın kökü de siyasi kökü de böyle (Bozkurt işareti yaparak). Ayıptır, günahtır. Eğer sen başka bir siyasi partiden aday gösterilmiş, oradan aday olmayı tercih etmiş kardeşlerimize 'PKK'lı' damgasını vuruyorsan, bu ülke batmış demektir. Bu Cumhurbaşkanının bugüne kadar pek çok şeyini hoşgördük ama bu davranışını hoş görmemiz mümkün değildir." - Sakarya