Akşener: Korkacağım Bir Kul Yok; İsteyen Hapis Eder (2)

AKŞENER POZANTI'DA Niğde
'deki temaslarının ardından Adana
'ya geçen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
, Pozantı
ilçesinde Atatürk Caddesi
üzerinde düzenlenen mitingde konuştu. Akşener'e, İYİ Parti
Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu
, il ve ilçe başkanları da eşlik etti. Pozantı Belediye Başkan adayı Mehmet Can
için seçmenlerinden oy isteyen Akşener, şöyle konuştu:
" 1 Nisan
'dan itibaren zam yağmurunun durması için, elektriğin kat kat zamlanmasını engellemek için 31 Mart'ta o kulağı çekmelisiniz. Uzun zamandır size seçmen velinimetimdir denilmiyor. 31 Mart'ta o kulağı çekerseniz, 4,5 yıl sonra seçim olacak ya kurbanın olayım o oyu bana ver diyecek. Onur Can
BULAT/POZANTI (Adana),
Niğde, İYİ Parti, Adana, Pozantı, Politika
Kaynak: DHA