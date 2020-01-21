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Akşener: "Korku duvarına Elmalı'da bir tekme attınız, duvar yıkıldı"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya programı kapsamında Elmalı ve Korkuteli ilçelerini ziyaret etti.

21.01.2020 22:13 | Son Güncelleme: 21.01.2020 22:15
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, programı kapsamında ve ilçelerini ziyaret etti.
Akşener, Elmalı ilçesinde esnaf ziyaretlerinin ardından, belediye meydanında halka hitap etti.
İki gündür Antalya'nın ilçelerini gezdiğini dile getiren Akşener, vatandaşlardan aldığı tüm sorunları TBMM gündemine taşıyacağını bildirdi. Emeklinin, işçinin durumundan haberdar olduklarını belirten Akşener, asgari ücretle geçinen insanların da açlık sınırında bir yaşam sürdüğünü öne sürdü.
31 Mart yerel seçimin sonuçlarına değinen Akşener, "Korku duvarına Elmalı'da bir tekme attınız, duvar yıkıldı. Şimdi o duvarın içinden yeni siyasi oluşumların çıkması söz konusu. Sebebi sizsiniz. Belki de cesaret aşıladınız. Allah bin kere razı olsun." diye konuştu.
Konuşmasının ardından belediyeyi ziyaret eden Akşener, burada muhtarlarla basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.
Akşener, Elmalı ziyaretinin ardından Korkuteli'ne geçti. Partisinin Korkuteli ilçe teşkilatı üyeleriyle bir araya gelen Akşener, hazirana kadar tüm büyük şehirleri ve ilçelerini gezeceğini, vatandaşlarla buluşacağını söyledi.
Burada bir partilinin, "Seçimde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için gece gündüz çalıştık, gecemizi, gündüzümüzü yok ettik, oy topladık. Onu, dulun, yetimin, mağdurun gıda yardım kartını kessin diye mi kazandırdık?" sözü üzerine Akşener, Böcek ile konuyu görüşeceğini bildirdi.
Akşener:

İYİ Parti, Korkuteli, Antalya, Elmalı, Güncel

Kaynak: AA


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