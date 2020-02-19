Akşener: Rahmetli anacığım derdi ki, 'Kul kurar, kader gülermiş' (2)

'BU GEZİLERİ DEVAM ETTİRECEĞİM'

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Edirne 'ye gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Keşan 'dan Uzunköprü ilçesine geçip, Gazi Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Burada sandalye üzerine çıkıp, halka seslenen Akşener, seçmenin siyasetçinin veli nimeti olduğunu fakat son dönemdeki gündemle ötelendiğini söyleyip, şöyle konuştu:

"'Seçim yok, herhangi bir şey yok, niye bu kadın buralarda geziyor?' diye soruyorsanız, sizin derdinizi, taleplerinizi, isteklerini meclis kürsüsünden her hafta Salı günü anlatacağım, kimin ayağı kokuyor, kimin ki kokmuyor asla tek kelime etmeyeceğim. Birbiriyle dövüşmeye devam etsin ağalar ama Allah şahittir, inatla söylüyorum, bu gezileri devam ettireceğim, ilçe ilçe. Mecbur kalacak ağalar buraya gelmeye. İlk rahatsızlık muhteremden oldu. Bugün çok rahatsız olmuş, diyor ki 'İYİ Parti 2023'e kadar zor kalır.' Ona seçmen karar verir. Rahmetli anacım derdi, 'Kul kırar kader gülermiş', dolayısıyla ona seçmen karar verir. Bu dördüncü ilim. Gezdiğim 4 ilde de benim yaş grubumun çoğunun ağzında dişi yok çünkü çektirmiş yaptıramamış, çektirmiş yaptıramamış çünkü öncelikleri farklı."

'AYRILMA NEDENLERİ ÇOK İNCİTİCİ'

Caddedeki konuşmasının ardından İYİ Parti Uzunköprü İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Akşener, burada gazetecilerin sorularını da yanıtladı. İYİ Parti'den 5 milletvekili istifa edeceği yönündeki söylemlere cevap veren Akşener, "Tek taraflı bir iade beyanıdır istifa. Buna ben hep saygı duydum ama bu defa arkadaşlarımızın giderken ortaya koyduğu gerekçeler çok incitici oldu. Dün de onu söyledim, bugün de onu söylüyorum, yarın da onu söyleyeceğim. Niye ayrıldınız, vay gibi bir tavrım olamaz. İnsanlar fikir değiştirebilir, beğenmeyebilir belli bir süre sonra. Onlara saygı duyarsınız, duymalısınız. Ama çok incitici bir gerekçeyle ayrılınmasını İYİ Parti camiasına çok büyük bir haksızlık, hatta iftira olarak gördüğümü tekrarlayayım" diye konuştu.

Akşener, parti ziyaretinde balkondan halkı da selamladı. Uzunköprü temaslarının ardından Akşener, geceyi geçireceği otelde kalmak üzere Edirne'ye hareket etti.

Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/UZUNKÖPRÜ(Edirne),-