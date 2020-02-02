Akşener, şehit Fethi Sekin'in anıtına çelenk bıraktı (2)

AKŞENER, TARIMDA ÜRETİMİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Çeşme İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bir süre ilçe yönetimi ile sohbet eden Meral Akşener, daha sonra esnafı gezdi. İnkılap Caddesi'ndeki esnafla bir araya gelen Akşener'e Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Ekrem Oran da eşlik etti. Meral Akşener, ilçede düzenlenen Tohum Takas Şenliği'ne katıldı. Şenliğin konuşmacıları arasında yer alan Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in eşi Köy-Koop İzmir Birliği Başkanı Neptün Soyer'le bir süre sohbet eden Akşener, yerli tohumun önemine dikkat çekerek, "Yerli tohum ölüyor. Hibrit tohum, genetiği değiştirilmiş tohum, domatesi, biberi, sebzede, buğdayda pek çok şeyi bir defada atılıp, bundan başka bir şey üretilmeyen, herhangi bir işe yaramayan, sadece domatesinden faydalandığımız ama ikinci kez domatesten aldığımız tohumu yetiştiremediğimiz bir sistemin içerisine Türkiye itildi. Bundan nasıl çıkabilir? Milli ve yerli istiyorlar ya, asıl milli ve yerlilik Anadolu'nun tohumunu, Anadolu'nun büyükbaş hayvanını, Anadolu'nun keçisini, Anadolu'nun koyununu muhafaza etmekle olur" dedi.

'ANADOLU TOHUMLARINI TANITMAK ZORUNDAYIZ'

Köylüye toprağını ekmemesi, boş bırakması için teşvik verildiğini ileri süren Meral Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toprak boş kalsın diye teşvik veriliyor ve köylü evinde oturmak zorunda kalıyor. Eken ise ektiği mamul para etmiyor, girdiler çok pahalı. Burada bir devlet bakış açısı yok. Şimdi belediyelerin, sizin gibi inisiyatif sahiplerinin eline kalıyor. Sizler öncülük yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bu tohumun ekilmesini, bu tohumun üretilmesini, bu tohumdan üretilen ürünün satın alınmasını sağlamak zorundasınız ama ben inanıyorum, sivil inisiyatifler, inanmış insanlar bu işi başaracaklar. Gerçekten bir sene, iki sene sonra buraya tekrar geldiğimizde farklı şeyler konuşuyor olacağız. Eğer buraya dönmezsek, buraya önem vermezsek, göreceksiniz Türkiye nasıl saman, buğday, nohut, sarımsak ithal ediyorsa bir gün dış politikada bir sorun olduğunda bunları satmazlar ve bu ülke aç kalır aç. O nedenle kendimiz yetiştirmek zorundayız. Bu kadim Anadolu'nun tohumlarını yetiştirip, yayıp, onu tanıtmak zorundayız."

Konuşmasının ardından Akşener'e bir çiftçi Çeşme limonu verdi. Akşener de, çiftçilerden üretime önem vermelerini istedi.