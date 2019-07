Akşener: Siyaseti düşmanlık üzerinden yapmama kararıyla yola çıktık

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesinde herkesin payı olduğunu belirterek, "31 Mart akşamı Sayın İmamoğlu'nun seçilmesinde hepimizin payı vardır. 15 bin 900 oy farkını, 814 bine çıkardınız. Tekrarladınız bir şey değişti, her şey değişti. Bizler siyaseti düşmanlık üzerinden yapmama kararıyla yola çıktık, buna devam ediyoruz" dedi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yunanistan'ın Gümülcine kentinde, Batı Trakya Türkleri liderlerinden Dr. Sadık Ahmet'in 24'üncü ölüm yıl dönümünde kabri başında anma programına katılmak için karayolu ile bu ülkeye gitti. Akşener, Yunanistan'a geçiş yapmadan önce Edirne'nin İpsala ilçesi belediyesini ziyaret etti. Akşener'i partisinin Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, İpsala Belediye Başkanı İYİ Partili Abdullah Naci Ünsal ile vatandaşlar karşıladı. Belediye binasına girişinde davul-zurna eşliğinde yoğun ilgiyle karşılanan Akşener, kalabalıkta ilerlemekte zorlanırken, vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Belediye bahçesinde fidan diken Akşener, kendisi için kesilmek istenilen koçun azat edilmesini isteyerek belediye binasına geçti. Burada kendisine verilen hediyeleri kabul eden Akşener, belediye önünde toplanan kalabalığa balkon konuşması yaptı.'MÜBADELE GÖÇMENİ BİR AİLENİN ÇOCUĞUYUM'Akşener, seçimi kazanan, İpsala ilçe Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal'a teşekkür ederek başladığı konuşmasında Yunanistan'ın Gümülcine kentinde Dr. Sadık Ahmet'in anma programına katılıp, yarın da Bulgaristan'a geçerek dünyaca ünlü milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun adına yapılan kültür merkezinin açılışını yapacağını söyledi.Konuşmasında Batı Trakyalı olduğunu vurgulayan Akşener, "Ben, Trakya mübadele göçmeni bir ailenin çocuğuyum. Dolayısıyla Sadık Ahmet'e, Türklük bayrağını hapis pahasına, hapis yatma pahasına, eziyet, işkence görme pahasına, biz sadece Müslüman azınlık değiliz, Müslüman Türk azınlığıyız. Ben de Türk'üm diyerek her bedeli ödedim. Hepimizin çok sevdiği ölümüyle ciğerimiz yakan, rahmetli Dr. Sadık Ahmet'in mezarı başında da Fatiha okurken sizin selamlarınızı götüreceğim" dedi.Konuşmasında 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne de değinen Akşener, "5 yıllık bir belediye başkanı seçeceksiniz, iyi hizmet ederse devam ettireceksiniz. İyi hizmet etmezse 5 yıl sonra tekrar değiştirme hakkınız var. Bakacağınız şey hangi belediye başkanın projeleri size daha uygun, ama savaşa gider gibi, Allah, Allah nidalarıyla bir yerel seçim yaptık biz. ve seçmen o siyasi partilerin önündeydi, o kamplaştırıcı, kutuplaştırıcı söyleme geçit vermediniz, teşekkür ederim" diye konuştu.'İMAMOĞLU'NUN SEÇİLMESİNDE HEPİMİZİN PAYI VARDIR'Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerine de değinen Akşener, "31 Mart akşamı Sayın İmamoğlu'nun seçilmesinde hepimizin payı vardır. 23 Haziran'da tekrarlanan seçimi kazandıran sizsiniz. İstanbullular, İstanbul'da akrabası bulunan herkes. Yani ne benim ne bir başkası. Kişisel olarak ben İstanbul ikamet kayıtlıyım, bir oy kullanıyorum. Ama onun ötesinde sizsiniz, sizlersiniz. 15 bin 900 oy farkını, 814 bine çıkardınız. Tekrarladınız bir şey değişti, her şey değişti. Bizler siyaseti düşmanlık üzerinden yapmama kararıyla yola çıktık, buna devam ediyoruz. EYT'lileri duyan yoktu, bizim sayemizde gündeme geldi. Çözmediler, ya çözecekler ya çözecekler. 3 bin 600 ek gösterge konusu söz verdiler, yerine getirmediler, ya çözecekler ya da biz çözeceğiz. Dolayısıyla tarım, hayvancılık, sanayi, ekonomide tencerenin yanması, her evde 4 yıllık bir üniversite mezunu işsiz olması, artık Türkiye'nin illeti, zilleti bin kenara koyup, sizin gözünüzün içine bakıp hangi problemlerin çözülmesi gerektiğine karar vermek zorunda olduğu bir dönem. İYİ parti olarak biz de bunlara dikkat çekme adına hem Meclis'te, hem Meclis dışında yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.'DEMİREL'İ ANDI'Akşener konuşmasının sonunda merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i de anarak, "Burada 1966 yılında bir konuşma yapan benim de çok yakından tanıdığım rahmetli Demirel'i de anmakta fayda var. Türkiye'de ekonominin, tarımın, sanayinin, hayvancılığın, işin, işçinin, tencerenin konuşulmasını siyasette sağlamış olan o isim 1966'da bu belediyenin burada konuşma yapmış. İnşallah Cenab-ı Hak aynı şeyleri nasip eder" şeklinde konuştu.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, daha sonra İpsala Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a çıkış yaptı.