Akşener: Sizin Dertlerinizi Konuşmamamız İçin Bize Saldırıyor

Kaynak: DHA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerde bulunarak, "Tehditler, küfürler, iftiralar gırla gidiyor. Sizin dertlerinizi konuşmamamız için bize saldırıyor. Yeni düşman benim. Hadi oradan" dedi.İYİ Parti lideri Akşener, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ile birlikte Mersin'deki eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünde halka hitap etti. Yerel seçime yönelik kampanya süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi. Akşener, "Tehditler, küfürler, iftiralar gırla gidiyor. Bir ittifaka 'zillet', 'illet' diyen o dilin sahipleri, bugün ağlaya ağlaya 'Ben millete terörist der miyim?' diyor. Dedin kardeşim, dedin. Ben de sana ayna tuttum. Buyur mahkemeye ver. Buyur hakimlerine 'Bu kadını tutuklatacağım' de. Sizin dertlerinizi konuşmamamız için bize böyle bir savaş dili ile saldırıyor. Yeni düşman benim. Hadi oradan. 'Mazottaki ÖTV'yi, vergiyi kaldırın' diyoruz. Dilleri lal, kulakları sağır olmuş. Üretmeyen, ürettiği ürünü satamayan bir çiftçi Türkiye açısından yaradır ama bunların bu işi bilerek yaptığını da biliyoruz. Çaresiz olmanızı istiyorlar. Sizi tehditle korkutmak istiyorlar. Yıllardır bunu yapıp geldiler. Her seçimde bir düşman ilan etti. Bugün ben PKK'lıymışım. Kandil'le sözleşme imzalamışım, Temel Karamollaoğlu ile beraber" diye konuştu.'MİLLİ İRADEYE İHANET ETTİ'Kendisinin ve 'millet ittifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş'ın tehdit edildiğini savunan İYİ Parti lideri Akşener, şunları söyledi:"Cumhurbaşkanı olmayı istedi, cumhurbaşkanı yaptık. O da yetmedi arkadaş, başkan olmayı istedi, başkan oldu. Bütün bunların kaynağı aziz milletimizdir, milli iradedir. Bugün Mansur Yavaş'ı tehdit ediyorsa Meral Akşener'i hapisle tehdit ediyorsa milli iradeye ihanet etmiştir. Çocuklarımızın, gençlerimizin kayırma ile torpil ile geleceklerini, umutlarını elinden almıştır. Her 4 kişiden 1'i genç işsizdir. Gençlerimize ihanet etmiştir. EYT'lilere, hakkı olan insanlara 'türedi' diyerek, onlara ihanet etmiştir. 3600 ek göstergeyi polisler için söyleyen benim. 24 Haziran'da memurlarımız için söyledi. Herkes yalancı, bu arkadaş doğrucu. 3600 ek gösterge bekleyen kardeşlerime ihanet ettin. Tencereyi kaynatamayan kadınlarımıza ihanet ettin. Tencere yanıyor. Rahmetli Demirel'in bir sözü var, der ki 'Tencere her iktidarı sallar'. İşte bunları konuşturmamak için hepimizi 'PKK'lı' yaptı. Sen dönüp, 11 milyon oy almış Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine, 5 milyon oy almış İYİ Parti seçmenine, 1 milyon oy almış Demokrat Parti ve Saadet Partisi seçmenine 'illet', 'zillet', 'terörist' dedin; inkar etme Erdoğan."UYSAL: DEMOKRASİMİZİN OKSİJENİ BİTTİİYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in ardından konuşma yapan DP Genel Başkanı Uysal ise "Türkiye'nin çok derinden işleyen problemleri var; ama ne köylünün ne çiftçinin ne esnafın, bu milletin kadınlarının, gençlerinin hiçbir meselesi, iktidar sahipleri istiyor ki konuşulmasın. Bugün Türkiye sistematik bir yıkım ile karşı karşıya. Bu ülkenin milli ve manevi değerlerini siyasi alanda bir kavga unsuru yapmak isteyenler var. Demokrasimizin oksijeni bitmiştir. TBMM'de grubu olan bir siyasi partinin genel başkanı olan Sayın Meral Akşener'i hapisle tehdit ediyorlar. Yuh olsun" dedi.KOCAMAZ: DEMİRDEN KORKSAYDIK TRENE BİNMEZDİKMersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da "Mersin üzerinden demokrasiyi hançerliyorlar; ama bu hançeri 31 Mart'ta el ve gönül birliği ile çıkaracağınıza yürekten inanıyoruz. Demokrasiye inanan insanlar olarak demirden korksaydık trene binmezdik. Mersinliler kendilerine yapılan bu hakareti kabul etmediler, etmeyecekler. Sizlerde ricamız; demokrasi için çocuklarınız için Mersin, ülkemiz, birlik ve beraberliğimiz için oyunuzu mutlaka kullanmanız" diye konuştu.DP'nin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ayfer Yılmaz da mitingdeki konuşmasında, "Kıratıma bindim ve geliyorum. Arkamda mısınız? Gelin, öncelikle Mersin'in ne olduğunu 31 Mart'ta gösterelim. 1 Nisan sabahı ile hizmetlere başlayalım. Mersinimizi yeniden yıldız yapmak için ben hazırım" dedi.- Mersin