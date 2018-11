Akşener: Suriyeli Mültecilere Vatandaşlık Verilmeyeceğini Açıklayın

20 Kasım 2018 Salı 13:35



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidarın göçmen politikasını eleştirdiği konuşmasında, "Suriyelileri geri göndereceğiz. Size reçeteyi açıklıyorum. Alın kalem kağıdı, yazmaya başlayın. Suriyeli mültecilere Türk vatandaşlığı verilmeyeceğini açıklayın. Kaç sene kalırlarsa kalsınlar, Türk vatandaşı olamayacaklarını kesin bir dille açıklayın. Bu, bir bölümünün geri dönmesini sağlayacağı gibi, vatandaşlık hayaliyle sınırımıza dayanan yeni göçlerin de, önünü kesecektir" dedi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında konuştu. Meral Akşener 15 Kasım'da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünün kutlandığını hatırlatarak, "Bugünlerde Doğu Akdeniz'deki doğal gaz ve petrol rezervleri üzerinden Kıbrıs'ta yeni tezgahlara niyetlenen emperyalistler ve içerideki işbirlikçilerine sesleniyorum. Siz de şunu unutmayın; gerekirse Ayşe yeniden tatile çıkacak ve Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacak" ifadelerini kullandı.'TÜRK KADINI EVLATLARINA SAHİP ÇIKAR; TAVSİYENE İHTİYAÇ YOK'Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Karalı'nın "Seçimlerde kadınlara oy vermeyeceğim" açıklamasına da tepki gösteren Akşener, şunları söyledi:"Bakın son zamanlarda, hemen her hafta garip sözlere, garip davranışlara tanık oluyoruz. Son örnek, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Karalı'dan geldi. Cumhuriyetin Üniversitesi'nde dekan olabilmiş ama çıktı dedi ki; 'Kadın evde oturup, çocuk doğursun, çocuk baksın. Yerel seçimde hiçbir kadın adaya oy vermeyeceğim.' Hoca hoca, Türk kadını evlatlarına sahip çıkar, en iyi şekilde de bakar. Senin tavsiyene ihtiyaç yok. İnsansız hava araçlarıyla uğraşırken, insanı ve kadını unuttun herhalde. Bir de uzay bilimleriyle uğraşıyorsun, yazık. Bu sözler, hanımefendileri çok yaraladı bilesin. O sözleri sildin ama özür borçlusun. Ayrıca, senin oyun da eksik kalsın. Bu tür vakaların artışına dikkatinizi çekiyorum. Bu işler de hiç hayra alamet değil."KONUK EVİ ELEŞTİRİSİMeral Akşener, Marmaris Okluk Koyu'nda yaptırılan Cumhurbaşkanlığı Konuk Evi'ne ilişkin de şunları kaydetti:"Biliyorsunuz, Marmaris'teki Okluk Koyu'nda da 300 odalı saray yapıyor muhterem. 300 oda da yeterli gelmemiş ki köylülere ait 200 dönümlük araziyi de kamulaştırıp sarayına katıyor. Önceki cumhurbaşkanları da Okluk Koyu'nda tatil yapardı. Kaldıkları yer 230 metrekarelik '4+1' konuttu. Hepi topu bir hafta kalacaksın kardeşim. 300 oda neyin nesidir? Rahmetli Özal 4 odaya sığıyordu da, sana niye 300 oda lazım? 'İsraftan, lüksten, şatafattan vazgeç' diyoruz, 'Efendim bu itibardır' diyor. İsrafı itibar zannediyor. İsraf itibar değil, haramdır. Haramın itibarı olmaz. 'Bunlar devlete kalacak zaten' diyor. Yok bir de sana kalacaktı. Biliyorsunuz, Ankara'nın ayazında hurma ağacı dikti. Marmaris sıcağına da, kayak tesisi yaptırırsa şaşırmayın. Yapar mı yapar."'BİZ DEVLET OKULLARINI YENİDEN BİRİNCİ LİGE ÇIKARACAĞIZ'Eğitimdeki sistemindeki değişikliklerle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Meral Akşener, özel ve devlet okulları arasında 'uçurum' olduğunu belirterek, şöyle konuştu:"Özel okullarla, devlet okulları arasında uçurum var. '4+4' dediniz, bir öyle çevirdiniz bir böyle çevirdiniz. Anne babalar da evlatlarıyla kafa kafaya verip, habire değiştirdiğiniz sistemi anlamaya çalışıyor. İşte biz var ya biz, devlet okullarını yeniden birinci lige çıkaracağız. İlk öğretimde, orta öğretimde özel okullara ihtiyacı ortadan kaldıracağız. Evlatlarımıza iyi bir eğitim sağlayamıyorsak, devlet niçin var?"'SURİYELİ MÜLTECİLERE VATANDAŞLIK VERİLMEYECEĞİNİ AÇIKLAYIN'Akşener, konuşmasının devamında mülteci politikası konusunda hükümete eleştirilerde bulundu. İktidar oldukları takdirde Suriyeli sığınmacıları ülkelerine geri göndereceklerini söyleyen Meral Akşener, şöyle konuştu:"Suriyelileri geri göndereceğiz. Nasıl diye sorarsanız eğer, size devlet aklı veriyorum, yazın. Türk milletinin yüzü suyu hürmetine. Türk devletinin yüzü suyu hürmetine. Size reçeteyi açıklıyorum. Alın kalem kağıdı, yazmaya başlayın. Suriyeli mültecilere Türk vatandaşlığı verilmeyeceğini açıklayın. Kaç sene kalırlarsa kalsınlar, Türk vatandaşı olamayacaklarını kesin bir dille açıklayın. Bu, bir bölümünün geri dönmesini sağlayacağı gibi, vatandaşlık hayaliyle sınırımıza dayanan yeni göçlerin de önünü kesecektir."'AMERİKA'NIN TÜRKİYE'Yİ TEHDİT ETMESİNE BOYUN EĞMEYECEĞİZ'Dış politikayla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Akşener, ABD'nin PKK-PYD/YPG ile iş birliği içinde olduğunu, buna seyirci kalınmaması gerektiğini belirtti. Akşener, şunları kaydetti:"Gündüz Türkiye'yle devriye atan Amerika'nın, gece PKK/YPG'yle pusu kurmasına seyirci kalamayız. Fırat'ın doğusu batısı demeden, bütün terör yuvaları yerle bir edilmelidir. Bu konuda atılacak bütün adımlara, sonuna kadar destek vereceğiz. Amerika'nın PKK/YPG'yle poz vererek, Türkiye'yi tehdit etmesine boyun eğmeyeceğiz."'TÜRKÜLERİMİZİN HAKKINI VEREMEZ O BAĞLAMALAR'İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere dağıtılmak üzere bağlama alınacağının açıklanmasıyla ilgili de şu eleştirilerde bulundu:"Ortada ihale mihale yok. Bağlamalar, şehit vermiş karakolda oyun havası okuyan yandaş türkücüden, piyanolar tanıdık şirketten alınacak. Oh, ne güzel İstanbul. Kardeşim bu ülkede iş yapabilmek için illa size methiyeler dizilmesi mi gerekiyor? Türkülerimizin hakkını veremez o bağlamalar. 'Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana, bilmem söylesem mi, söylemesem mi?' diye ovunmaz o bağlamalar. O bağlamaların akordu tutmaz akordu."'EMNİYET MENSUPLARI İÇİN VERDİĞİMİZ ÖNERGE REDDEDİLDİ'Meral Akşener, Meclis'te polislere 3600 ek gösterge verilmesini sağlamak için verdikleri önergenin de reddedildiğini belirterek, şöyle konuştu:"Emniyet mensuplarına 3600 ek gösterge verilmesini sağlamak amacıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesi için 627 milyon lira ilave ödenek önergesi verdik. Çünkü sözümüz sözdür. Ağzımızdan çıkan her vaat de onur meselesidir. Ama bilin bakalım ne oldu? Önergenin gündeme alınması AK Parti, HDP ve MHP oylarıyla reddedildi. Bir kez daha söylüyorum; AK Parti, HDP ve MHP oylarıyla reddedildi. Bu kaçıncı reddediş. Bunlar işi ret ittifakına çevirdi." - Ankara