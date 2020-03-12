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Akşener: Türkiye'nin beka meselesi gençlerimizin ülkeye inancının ortadan kalkmasıdır

TEKİRDAĞ'da esnaf ziyaretinde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Türkiye'nin en büyük beka meselesi gençlerimizin bu ülkeye olan inancının, umudunun, güveninin ortadan kalkmasıdır.

12.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:48
Akşener: Türkiye'nin beka meselesi gençlerimizin ülkeye inancının ortadan kalkmasıdır
TEKİRDAĞ'da esnaf ziyaretinde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, " Türkiye 'nin en büyük beka meselesi gençlerimizin bu ülkeye olan inancının, umudunun, güveninin ortadan kalkmasıdır. Bütün bunlara dikkat çekmek, kamuoyu oluşturmak üzere yola çıktık" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı  Meral Akşener, 2 gün sürecek Tekirdağ gezisine Saray ilçesinden başladı. Akşener'i CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Saray Belediye Başkanı Özen Erkiş ile partililer karşıladı. İlçe esnafını ziyaret eden Akşener, parti binasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. İlkokul öğretmeni ve üniversite hocası olduğunu söyleyen Akşener, "Türkiye'nin en büyük beka meselesi gençlerimizin bu ülkeye olan inancının, umudunun, güveninin ortadan kalkmasıdır. Bütün bunlara dikkat çekmek, kamuoyu oluşturmak üzere yola çıktık. Bugün'de Tekirdağ'ımızın Saray ilçesindeyiz. Büyükşehir belediye başkanımız eşlik ettiler, şimdi toplantıları olduğu için ben rica ettim kendisinden gitti, teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanımız aramızda, belediye başkanımız aramızda. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yine aynı şekilde gezmeye, dolaşmaya, dinlemeye ve salı günü bu konuları Türkiye'nin gündemine getirmeye devam edeceğiz. Daha önemli bir durum var. Ben anlattıktan sonra milletvekili arkadaşlarımız da soru önergeleri, araştırma önergeleriyle bu konulara dikkat çekmeye devam edecekler. Biz şimdi, iktidar partisi iş başında olduğu için, onun duymasını sağlamaya çalışıyoruz ama onlar duyup, duymamayı kendileri bilir. İnşallah biz bu meseleleri çözeceğiz. Ama Türkiye'nin lüzumsuz gündemlerle nasıl gerildiğini, vatandaşımın bana tüm bu geziler esnasında 'şunun ayağı kokuyor, şunun kokmuyor' sorularını sormadığını, sizlerle paylaşabilirim. Sebebi ziyaretim budur" dedi.

'HAKLIYKEN HAKSIZ DURUMA DÜŞMEMEK GEREKİR'

Akşener, "Yunanistan sınır kapısında gelişen olaylarla ilgili bir açıklama yapmak ister misiniz?" sorusu üzerine, "Salı günkü grup konuşmamda söyledim; Türkiye'nin burada en fazla dikkat etmesi gereken şey haklıyken haksız duruma düşmemektir. Sınırlar açılabilir ama bunun yönetilmesi gerekiyor. Eğer bizi böyle löm löm konuşarak, abuk sabuk konuşmalarla insan kaçakçısı bir devlet yerine, zaten Avrupalı aleyhimizde olmaya hazır, ellerine o karineyi vermemek gerekiyor. Dolayısıyla yönetilmesi gereken bir iş ama aşırı bir dikkat gerekiyor. Bunun dışişlerindeki diplomasi boyutu da hiç ihmal edilmemeli. Ama maalesef Türkiye'de iç politika da dış politika da tüketildiği için ya bu konuda söylüyoruz tedbir alsınlar diye, alabilirler mi hep beraber göreceğiz" dedi.

Türkiye'de koronavirüs vakasının görülmesiyle ilgili soru üzerine de Akşener, "Benim kişisel görüşüm; Sağlık Bakanı işinin dışındaki konularda lüzumsuz konuşmaları olan, her konuyu bildiğini iddia eden bir arkadaş değil. Başından beri Türkiye'yi bilgilendirerek götürdü. Yani paniğe meydan vermemek üzere. Dolayısıyla aynı çalışmaları yaparsa, aynı bilgilendirmeleri bu açıklıkta yaparsa doğru yönetilebilinir" diye konuştu.


- Tekirdağ
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Kaynak: DHA

Etiketler : Meral Akşener, İYİ Parti, Tekirdağ, Türkiye, Politika

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