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Akşener: Türkiye'nin çıkarlarını en üst seviyede korunması gerektiğini hatırlatmak isteriz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye planladığı ziyaretle ilgili, "İnşallah Türkiye'nin hayrına olur.

07.11.2019 16:36 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:36 Akşener: Türkiye'nin çıkarlarını en üst seviyede korunması gerektiğini hatırlatmak isteriz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye planladığı ziyaretle ilgili, "İnşallah Türkiye'nin hayrına olur. Dikkatle takip ediyoruz. Türkiye'nin çıkarlarını en üst seviyede korunması gerektiğini hatırlatmak isteriz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, by-pass ameliyatı olan Sungurlu İlçe Belediye Başkanı İYİ Parti'li Abdulkadir Şahiner'e, Cevheri Mahallesi'ndeki evinde geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette partililerce çiçeklerle karşılanan Akşener, belediye başkanı Şahiner ve partililerle bir süre oturup sohbet etti.

Bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretiyle ilgili sorusu üzerine Akşener, "Sayın cumhurbaşkanın, dün akşam Trump ile telefon görüşmesi yaptığı ve ayın 13'ünde de Amerika'ya gideceği söylendi. İnşallah Türkiye'nin hayrına olur, hayrına sonuçlar çıkacak bir görüşme olur. Dikkatle takip ediyoruz İYİ parti olarak. Türkiye'nin çıkarlarını en üst seviyede korunması gerektiğini hatırlatmak isteriz" dedi.



Amerika Birleşik Devletleri, Cumhurbaşkanı, İYİ Parti, Türkiye, Politika

Kaynak: DHA

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