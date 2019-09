Akşener: "Türkiye'nin hayrına olan her konuda, İYİ Parti Türk devletinin yanında olur"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Suriye'de Fırat 'ın doğusunda kara devriyesi yapmalarına ilişkin, "Dualarımız askerlerimizle birlikte. Türkiye 'nin hayrına olan her konuda, elbette İYİ Parti Türk devletinin yanında olur." dedi.Akşener, 667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'ni izlemek için geldiği Antalya'da, partisinin il başkanlığını ziyaret etti.Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Akşener, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine kayyum atanıp atanmayacağına ilişkin soruya, "Zannetmiyorum. Çünkü, 'Bir terör iltisakı var.' denilerek Van, Mardin ve Diyarbakır'a kayyum atandı. Neye dayanarak İstanbul ve Ankara'ya kayyum atanacak?" diye sordu.Akşener, böyle uygulamanın hayata geçirileceğine ihtimal vermediğini dile getirdi.Vatandaşın iradesine ters düşülmesine her zaman karşı çıktığını belirten Akşener, bunun en son örneğinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde yaşandığını savundu.CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen kararla ilgili görüşlerini daha önce paylaştıklarını anımsatan Akşener, hukukun herkes için geçerli olmasını istediklerini vurguladı.Hukukun 28 Şubat'ta sopa olarak kullanıldığını ifade eden Akşener, şunları belirtti:"Sonra arkasından zaman ilerledi, o sopa 28 Şubat'ta sopa olarak kullananlara sopa olarak kullanıldı. Bugün 28 Şubat'ın mağduru diye gelenlerin mağrurluğunu, zalimliğini görüyoruz her alanda. O bir sopa kullanıyor. Hukuk herkes için geçerli olmalıdır. Hukukun üstünlüğü bu ülkede bir prensip olarak mağdurun da zalimin de mazlumun da hepsi için geçerli olmalıdır. Zarar görüldüğü zaman hukuk istenir bu ülkede, zararlar yer değiştirdiğinde de hukuk çiğnenir. Yanlış olanı bu."Ortak devriyeAkşener, Türk ve ABD askerlerinin Suriye'de Fırat'ın doğusunda ortak devriye atmalarına ilişkin bir soru üzerine, devriye göreviyle ilgili çok ayrıntı bilmediğini, konuyu basından takip ettiğini söyledi.Türkiye'nin, ABD ve Rusya arasında hangi konumda olduğunu bilmediğini dile getiren Akşener, "Ayrıca, ne Sayın Erdoğan, ne de Dışişleri ve Milli Savunma Bakanı, Fırat'ın doğusu, güvenli bölge ve İdlib konusunda siyasi partilere, liderlerine en küçük bir bilgi verme zahmetine katlanmadı. Dualarımız askerlerimizle birlikte. Türkiye'nin hayrına olan her konuda, elbette İYİ Parti Türk devletinin yanında olur. Ama bilgilenmiş olsak, çok daha farklı bir tutumumuz olur." değerlendirmesinde bulundu.