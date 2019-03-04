Akşener ve Uysal'dan Mersin'de Ortak Aday Tanıtımı

Kaynak: AA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "O kadar çok şey yaşadım ki ama ilk defa Burhanettin Kocamaz sana ve bana yapılan ihanet ve komploya üzüldüğüm kadar hiç üzülmedim. O kadar çok şey yaşanmıştı ki ben insanların bu derece namert olabileceğini maalesef düşünmedim. Bu kadar namertlik yapılabileceğin hiç düşünmedim. Bu komployu yırtıp atmak hepimizin görevidir." dedi.Akşener, beraberindeki Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ile DP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayfer Yılmaz'ın Mersin Kongre Merkezinde düzenlenen aday tanıtım toplantısına katıldı.Burada konuşma yapan Akşener, Demokrat Parti'den Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Ayfer Yılmaz'ın kendisi için bir kız kardeş olduğunu ve politikaya birlikte başladıklarını söyledi.Kendisinin 25 yıllık siyasi hayatında pek çok acılı zamanlar yaşadığını belirten Akşener, şöyle konuştu:"O kadar çok şey yaşadım ki ama ilk defa Burhanettin Kocamaz sana ve bana yapılan ihanet ve komploya üzüldüğüm kadar hiç üzülmedim. O kadar çok şey yaşanmıştı ki ben insanların bu derece namert olabileceğini maalesef düşünmedim. Bu kadar namertlik yapılabileceğin hiç düşünmedim. Bu komployu yırtıp atmak hepimizin görevidir. Bu komplo sadece Burhanettin Kocamaz ve İYİ Parti'ye kurulmuş bir komplo olarak değerlendirilemez. Bu demokrasiye, millet iradesine, milletin tercihlerine, Mersinlinin tercihine karşı kurulan namertçe ve korkakça yapılan bir komplo ve ihanettir."Akşener, Ayfer Yılmaz'ın Mersin'de düşürülmeye çalışılan demokrasi bayrağını yerden kaldırıp burca dikmek için aday olduğunu belirtti.Kadınlara da seslenen Akşener, kapı kapı gezmelerini ve gönüllere girerek Ayfer Yılmaz'ı başkan seçtirmelerini istedi."Mersin hakkı haykıracaktır"DP Genel Başkanı Gültekin Uysal da bu heyecana ortak olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.Tarihin seyrinin değiştiği anların bulunduğunu anlatan Uysal, "Memleketimizin tarihinde, Mersinimiz, Arslanköy hadiselerinden itibaren, demokrasinin onurunu kurtarmak adına önüne eğer böyle bir imkan gelmiş ise her daim o sınavdan başarıyla çıkmıştır." dedi.Seçimlerde herkesin gözünün Mersin'de olacağını vurgulayan Uysal, şöyle devam etti:"Dağına, taşına, gönüllere, kalplere, zihinlere bu kavganın ve davanın bir parti mücadelesi, rekabeti olmadığını inşallah bu süreç içerisinde hep beraber anlatacağız. Bizler de hem temsil ettiğim kurumsal tüzel kişilik hem de şahsım olarak önümüzde bir aylık zaman dilimi içerisinde ne zaman ihtiyaç duyarsanız bilesiniz ki sizin sesiniz, soluğunuz olmak adına Mersin'de bulunmayı özellikle bir görev atfedeceğim. İnanıyorum ki Mersinimiz de demokrasimizin onurunu kurtarmak adına kıyama kalkarcasına hakkı haykıracaktır. Bu mücadelenin hayırlı olmasını temenni ediyorum."Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da kendisini saf dışı ettiklerini düşünenlerin olabileceğini belirterek, "Bu can bu tende olduğu müddetçe ne Mersin sahipsiz kalacak ne demokrasi öksüz kalacak." dedi.Demokrasi dışı olaylarla adaylığının engellendiğini savunan Kocamaz, bundan sonra da bayrağı devredeceği Ayfer Yılmaz ile kente hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.DP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayfer Yılmaz ise Kocamaz'dan aldığı demokrasi bayrağını yere düşürmeyeceğini vurgulayarak, kadınların da desteğiyle başarılı olacağına inandığını kaydetti.Programın ardından Akşener, Uysal, Kocamaz ve Yılmaz birlikte esnaf ziyareti yaptı.