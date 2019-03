Akşener ve Uysal Mersin'de

Kaynak: İHA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin'de bir komplo ile karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "O kadar çok şey yaşadım ki ama ilk defa Hacı Başkan (Burhanettin Kocamaz) sana ve bana yapılan bu ihanete ve komploya üzüldüğüm kadar hiç üzülmedim. O kadar çok şey yaşanmıştır ki, ben insanların bu derece namert olabileceğini maalesef düşünmedim. Bu kadar namertlik yapılabileceğini hiç düşünmedim" dedi.Akşener, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ile birlikte evrakı geç teslim edildiği için adaylığı YSK tarafından kabul edilmeyen Burhanettin Kocamaz'ın yerine DP'den Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilen Ayfer Yılmaz'ın aday tanıtım toplantısına katıldı.Kongre ve Sergi Sarayı'nda, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın da katıldığı programda konuşan Akşener, Ayfer Yılmaz'a 'kız kardeşim', Kocamaz'a ise 'Hacı Başkanım' şeklinde hitap etti."O kadar şey yaşadım ama ilk defa Hacı Başkana ve bana yapılan bu ihanete üzüldüğüm kadar üzülmedim"25 yıllık siyasi hayatında, gerek DYP bünyesinde gerekse MHP bünyesinde pek çok acılı zamanlara, milletin haksızlığa uğradığı dönemlere şahitlik ettiğini söyleyen Akşener, "Özellikle 28 Şubat döneminde, o dönemin 'DYP'nin tabelaları dahi inecek' denildiği dönemde, yine demokrasi yanında, demokrasi aşığı Mersin'den seçilen milletvekillerinin kaya gibi yerinde durduğunu gördük. Patır patır insanlar giderken, o günün postallarından korkanların karşılarında durduk. O kadar çok şey yaşadım ki ama ilk defa Hacı Başkan sana ve bana yapılan bu ihanet ve komploya üzüldüğüm kadar hiç üzülmedim. O kadar çok şey yaşanmıştır ki, ben insanların bu derece namert olabileceğini maalesef düşünmedim. Bu kadar namertlik yapılabileceğini hiç düşünmedim. Bu komployu yırtıp atmak hepimizin görevi. Bu komplo, sadece Burhanettin Kocamaz ve İYİ Parti'ye kurulmuş bir komplo olarak değerlendirilemez. Bu; demokrasiye, millet iradesine, milletin tercihlerine, Mersinlinin tercihine karşı kurulan, teamülen, namertçe, korkakça yapılan bir komplo ve ihanettir" diye konuştu."Ayfer Yılmaz, Mersin'de düşürülmeye çalışılan demokrasi bayrağını yerden kaldırıp burca dikmek için burada"İYİ Parti Genel Başkanı olarak Ayfer Yılmaz'a milletvekilliği teklif ettiğini, ancak kendisinin kabul etmediğini hatırlatan Akşener, "O, 24 Haziran'da cumhurbaşkanlığı seçimini alabileceğimize inandı ve genel merkezde milletvekilliğini bir kenara koyarak benimle çalıştı. Ama bugün Burhanettin Başkanın kendisine bu görevi teklif etmesinden sonra, ben aradığımda, 'Burhanettin Başkanım ile konuştum. Bu bir vatan görevidir, bu bir Mersin'in kızı olmanın getirdiği sorumluluktur ve ben bu göreve varım, bunu bir fedakarlık olarak da görmüyorum' dedi. Ayfer Yılmaz bugün burada bir fedakarlığın gereği olarak bulunmuyor. Ayfer Yılmaz, Mersin'in kara çadırının kızı olarak burada Burhanettin abisinin teklifini kabul ederek yan yana, el ele, omuz omuza çalışmak kaydı ile Mersin'de düşürülmeye çalışılan demokrasi bayrağını yerden kaldırıp burca dikmek için burada" ifadelerini kullandı.Her ne kadar İYİ Parti'nin Genel Başkanı olarak Mersin'de olsa da DYP'nin İçişleri Bakanı, DYP'nin Genel Başkan Yardımcısı, MHP'nin milletvekili ve Meclis Başkanvekili şapkaları ile birlikte burada olduğunu kaydeden Akşener, "Dolayısıyla kurulan bu komplolara, dün yapılan her türlü zorluğa dimdik ayakta durabilmiş, siyasi geleneklerin içinden çıkıp gelen bir insan olarak, sizlerle aynı şeyleri düşünen, aynı hislere sahip, kiminizin büyüğü, kiminizin kız kardeşi, kiminizin evladı durumunda, kiminizin annesi durumunda olan bir kadın olarak, sizden istiyorum; Ayfer Yılmaz'ı seçmenizi, seçtirmenizi istiyorum" şeklinde konuştu."Bu tekerlek tümsekte kalmamalı"DP Genel Başkanı Gültekin Uysal da tarihin seyrinin değiştiği anlar olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin tarihinde de Mersin'in Arslanköy hadiselerinden itibaren demokrasinin onurunu kurtarmak adına önüne böyle bir imkan gelmişse her daim o sınavdan başarıyla çıktığını söyledi. Uysal, "Biliyorum ve umut ediyorum ki, inşallah bu seçimlerde de sadece bir yerel seçim olmaktan çıkmış, sadece bu salonda bulunanlar değil, Mersinimizin her noktasında yaşayan vatandaşlarımız gibi hakkı tutup kaldırmak adına, hakikati kalbinden tutup kaldırmak adına herkesin gözü bilesiniz ki, Mersin'de olacaktır" dedi.Bir büyük yazarın Anadolu'yu, kavimlerin, milletlerin, kültürlerin karşılaşma, karışma ve kaynaşma noktası olarak tarif ettiğini aktaran Uysal, bunun en güzel noktasının Mersin olduğunu ifade etti. Uysal, "Bu güzelliği, birliği ve beraberliği, tüm kasıtlara karşı dün nasıl mücadele veriyorsak, partileri, aidiyetleri, amblemleri aşan bir şekilde bize düşen vazife bu ruha kılavuz olabilmektir. İnşallah burada, yeniden uçlara kaymış siyaseti en geniş ortak paydada, Mersin ortak paydasında bir ve beraber olacak olan Mersinli hemşehrilerimizdir" diye konuştu.Dört dönem Tarsus'ta, bu dönem Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde hizmet eden Kocamaz'a müteşekkir olduğunu dile getiren Uysal, "Bu tekerlek tümsekte kalmamalı" diyerek, şöyle devam etti: "Dağa, taşa, kalplere, gönüllere, bu kavganın, bu davanın bir parti mücadelesi, bir parti rekabeti olmadığını bu süreçte hep beraber anlatacağız. Bizler de hem temsil ettiğim kurumsal tüzel kişilik hem de şahsım olarak, önümüzdeki bir aylık zaman dilimi içerisinde ne zaman ihtiyaç duyarsanız, bilesiniz ki, sizin sesiniz, soluğunuz olmak adına Mersin'de bulunmayı özellikle bir görev olarak addedeceğim."Mersin'in, Atatürk'ün emirleri doğrultusunda sahipsiz bırakılmayacağını belirten Kocamaz ise, "Biz bütün hemşehrilerimizden parti kavramını bir kenara bırakarak herkesi demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyoruz. Hiç kimse meydanı boş bulduğunu düşünmesin, hiç kimse demokratik kurallar dışında halkı adeta baskı altına alarak gölge düşürülmüş bu seçimden bir sonuç çıkarabileceğini düşünmesin. Demokrasiye sahip çıkanlar işte burada, Mersin'e sahip çıkanlar işte burada. Mersin, inşallah hak ettiği noktalara taşınacaktır. Ben bugünden itibaren bütün arkadaşlarımızı kalan 28 günlük süre içerisinde çalışmaya, herkese ulaşmaya, ulaşılmadık hiçbir vatandaşımızı bırakmamaya davet ediyorum. İnanan insanların aşamayacağı hiçbir problem çözümsüz kalmayacaktır" diye konuştu.DP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayfer Yılmaz da demokrasi ve hukukun zor bir iş olduğunu ifade ederek, "Geldiğimiz noktada bir Cumhuriyet bir Atatürk kadını olarak bu demokrasi bayrağını yerde bırakmak bize düşmezdi. Yapacak çok şeyimiz var, Mersin'i çiftçisi ile kadını ile tekrardan yaşanabilir bir kent, ayrımcılığı yok etmiş, barış içinde, hizmetleri ile diğer illere örnek yapmak için başkanımızın yaptığı işlerin üzerine koyarak gerçek millet sevgisini o direğe çekeceğiz. Hep birlikte çalışacağız ve farkımız şu, biz Mersinliler şehrimizi çok severiz. Biz elimizden gideni de hizmet vereni de biliriz, hiçbirini yerde bırakmayız. Gelin birbirimizi düştüğümüz yerden kaldıralım. Gelin bu kaderi değiştirelim. Başkanımdan alacağım bu bayrağı Müfide İlhan'dan sonra kadın belediye başkanı olarak diğer kadınlara taşıyacağım" ifadelerini kullandı.Programın sonunda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Burhanettin Kocamaz ve Ayfer Yılmaz'ı sahneye davet ederek ellerini kaldırdı. - MERSİN