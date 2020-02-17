Haberler » Ekonomi » Aksigorta'dan Kedi Günü'ne özel GittiGidiyor kampanyası - Ekonomi

Aksigorta'dan Kedi Günü'ne özel GittiGidiyor kampanyası

Aksigorta ve GittiGidiyor'un, 17 Şubat Kedi Günü için hayata geçirdiği iş birliği kapsamında, 17 Şubat-17 Mart arasında Aksigorta'dan Pati Sigortası alan poliçe sahipleri GittiGidiyor'dan yapacağı 100 TL ve üzeri alışverişlerde anında 20 TL indirim kazanacak.

17.02.2020 11:14 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:14Aksigorta'dan Kedi Günü'ne özel GittiGidiyor kampanyası
Aksigorta ve GittiGidiyor'un, 17 Şubat Kedi Günü için hayata geçirdiği iş birliği kapsamında, 17 Şubat-17 Mart arasında Aksigorta'dan Pati Sigortası alan poliçe sahipleri GittiGidiyor'dan yapacağı 100 TL ve üzeri alışverişlerde anında 20 TL indirim kazanacak.

Aksigorta'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, 17 Şubat Kedi Günü için GittiGidiyor ile bir araya geldi.
Bu çerçevede, Aksigorta'dan Pati Sigortası alan poliçe sahipleri GittiGidiyor'dan yapacağı 100 TL ve üzeri alışverişlerde anında 20 TL indirimin sahibi olacak. İndirim kodu için poliçe sahiplerinin GGPATI boşluk TCKN yazıp 7725'e SMS göndermesi gerekiyor.

Açıklamada verilen bilgiye göre, Aksigorta Pati sigortası ile trafik kazası, yüksekten düşme, başka bir kedi veya köpek ile kavga sonucu oluşan kırık ve yaralanmalar, herhangi bir kaza veya enfeksiyon sebebiyle oluşacak göz sorunları, yanık, elektrik çarpması, yabancı cisim yutma veya batması, böcek ısırması, ısı çarpması, boğulma tehlikesi gibi durumlarda gereken acil tedavi masrafları sigorta kapsamında bulunuyor.
Sigorta kapsamında anlaşmalı veterinerlerde yılda 1 kez ücretsiz muayene ile birlikte tırnak kesimi ve göz-kulak temizliği hizmetleri yer alıyor.
Aksigorta Pati Sigortası kapsamında evcil hayvanların 3'üncü kişilere ya da onların eşyalarına vereceği zararlar da 3 bin TL'ye kadar güvence altına alınıyor.

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

12:08  Bayağı nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazımı baya mı, bayağı mı?
11:38  İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok kimdir? İsmail Ok hayatı ve biyografisi!
11:22  Haftalık burç yorumları 17 - 23 Şubat: Burçları bu hafta neler bekliyor?
11:16  Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? FB GS derbisi ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray derbisi şifresiz mi? FB GS derbisi hakemi kim?
10:49  Parlemento nasıl yazılır? TDK'ya göre parlamento mu, parlemento mu?
17.02.2020 12:47:19