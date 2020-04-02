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Aksigorta, koronavirüs sürecinde acil tıbbi yardım hizmetlerini devreye aldı

Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Tolga Tezbaşaran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde müşteriler için devreye aldıkları ilk uygulamanın, acil tıbbi yardım hizmetleri olduğunu belirterek, "Evlerimizde kalmamızın hayati önem teşkil ettiği bu zorlu süreçte, Aksigorta olarak müşterilerimizin...

02.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:10
Aksigorta, koronavirüs sürecinde acil tıbbi yardım hizmetlerini devreye aldı
Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Tolga Tezbaşaran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde müşteriler için devreye aldıkları ilk uygulamanın, acil tıbbi yardım hizmetleri olduğunu belirterek, "Evlerimizde kalmamızın hayati önem teşkil ettiği bu zorlu süreçte, Aksigorta olarak müşterilerimizin her ihtiyaçlarında bir telefon uzaklarında olmaya devam ediyoruz." dedi.
Dünyada ve Türkiye'de görülen koronavirüs, birçok sektörde olduğu gibi sigorta sektöründe de iş yapış şekillerini değiştirdi.
Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Tezbaşaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alarak yıllardır zemini hazırlanan dijitalleşmeyi artık zorunlu hale getirdiğini belirtti.
Aksigorta olarak, geleneksel bir yapıya sahip olan sigorta sektöründe dijitalleşmeyi başlatan öncü şirket olduklarını ifade eden Tezbaşaran, şunları kaydetti:
"2 yıl önce iyi tanımlanmış tüm iş süreçlerimizde aktif hale getirdiğimiz yapay zekayı, kısa süre içerisinde müşteri odaklı yaklaşımlarımıza da taşıdık. Bu süreçte müşterilerimiz için devreye aldığımız ilk uygulama, acil tıbbi yardım hizmetleri oldu. Evlerimizde kalmamızın hayati önem teşkil ettiği bu zorlu süreçte, Aksigorta olarak müşterilerimizin her ihtiyaçlarında bir telefon uzaklarında olmaya devam ediyoruz. Koronavirüs sebebiyle hastaneye gitmekten imtina eden müşterilerimiz, 444 27 27 numaralı hattı aradıklarında doktorlarımız ve sağlık personelimiz tarafından rahatsızlıklarına ilişkin olarak bilgi ve yönlendirme alabiliyorlar."
Tezbaşaran, ayrıca mevcut klinik bilgiler ve vaka hakkında alınan bilgilere bağlı olarak, hastalığın kontrolü aşamasında da tıbbi destek hattının oldukça yardımcı olduğunu, hastaların hastaneye gitmek zorunda hissetmediğini söyledi.
"Koronavirüs sebebiyle uygulamada birtakım güncellemeler gerçekleştirdik"
Tolga Tezbaşaran, koronavirüs sürecinde attıkları bir diğer adımın ise Aksağlık mobil uygulaması için olduğunu aktararak, IOS ve Android uyumlu akıllı cep telefonlarına indirilebilen Aksağlık mobil uygulamasının, mevcutta müşterilere nöbetçi eczanelerden canlı desteğe, poliçe bilgilerinden anlaşmalı kurumlara kadar ihtiyaç duyulabilecek pek çok bilgi ve hizmet sunduğunu anlattı.
Aynı zamanda acil durumlarda tek tıkla ambulans çağırma, anlaşmalı sağlık kurumlarının adres bilgisi ve yol tarifine de erişilebildiğini, poliçe bilgilerinin 7/24 görüntülenebildiğini belirten Tezbaşaran, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Koronavirüs sebebiyle uygulamada birtakım güncellemeler gerçekleştirdik. Artık kullanıcılar, anlaşmalı kurumlarda yaptığı muayenelerde provizyon aşamalarını uygulama üzerinden takip edebiliyorlar. Ayrıca, müşterilerimiz anlaşmasız bir kuruma gittikten sonra şirketten geri ödeme alabilmek için uygulama üzerinden hızlıca faturanın fotoğrafını yükleyerek başvurularını gerçekleştirebiliyorlar. Böylece 20 bin TL'ye kadar olan sağlık harcamalarının fatura asıllarını şirkete gönderme zorunluluğunu da ortadan kaldırdık."
Tezbaşaran, bu süreçte sağlık sigortası yaptırmak isteyen müşteriler için de işlemleri online olarak yürütme kararı aldıklarını vurgulayarak, "Poliçe oluşturma süreçlerinde müşterilerimizden online onay alıyor; bu süreçte ıslak imza şartı aramıyoruz." dedi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, CEO, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Aksigorta, koronavirüs sürecinde acil tıbbi yardım hizmetlerini devreye aldı - Haberler

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