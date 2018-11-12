Aksinne Evlerine Rekor Başvuru

846 dairelik dev proje için çok fazla başvuru olması nedeniyle 13 Kasım'da kura heyecanı yaşanacak. Kooperatifin kesin kayıtları 14 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek, temeli ise 17 Kasım'da atılacak…

Meram Belediyesi öncülüğünde kurulan Aksinne Evleri Konut Yapı Kooperatifi'nin 30 Ekim'de başlayan müracaatlarında adeta bir talep patlaması yaşandı, rekor düzeyde başvuru yapıldı. 9 Kasım günü son bulan başvurularda, Meram'ın en merkezi yerlerinden biri olan Aksinne Mahallesinde uygun koşullarla ev sahibi olmak isteyen tam 3498 kişi başvuruda bulundu. Aksinne Evleri Konut Yapı Kooperatifi'nin gördüğü ilginin belediyeye olan güvenin bir yansıması olduğunu söyleyen Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, bu dev projede yer almak için başvuruda bulunan herkese teşekkür etti.Meram'ın en merkezi ve en cazip yerlerinden biri olan 846 konuttan oluşan dev projede, müracaatların daire sayısı katlamasından dolayı 13 Kasım günü noter huzurunda çekiliş yapılacak. Kesin kayıtlar ise 14 Kasım Çarşamba günü. Kooperatifin temeli de 17 Kasım Pazartesi günü atılacak…

"AKSİNNE EVLERİ, MERAM VE MERAMLILARA HAYIRLI OLSUN"

Aksinne Evlerinin özellikle orta gelir gurupları için planlandığının altını çizen Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, kooperatifin belediye öncülüğünde kurulmasının güven sıkıntısını ortadan kaldırdığını bu nedenle de müracaatlarda rekor bir rakama ulaşıldığını kaydetti. Kooperatif sayesinde hassasiyeti olan vatandaşların faize bulaşmadan rahatlıkla ev sahibi olabilmesinin önünün açıldığını belirten Başkan Fatma Toru "Aksinne Evleri, dönüşüm çalışmalarımız kapsamında Küçük Aymanas Evleri ile başladığımız süreçte ikinci projemiz. Aksinne Evleri özellikle ortagelir grubundaki vatandaşlarımız için düşünülmüş 846 dairelik dev bir proje. Tamamı 3+1 olan konutlar, 147 m² ve 167 m² seçenekleri ile satışa sunuluyor. Başvurular 9 Kasım günü son buldu. 3498 kişi Meram'ın en merkezi yerlerinden biri olan Aksinne Mahallesinde uygun koşullarla ev sahibi olmak için başvuruda bulundu. Talebin çok fazla olması dolayısıyla hak sahipleri, noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenecek. Vakit kaybetmeden temelini atacağız. Projede konutlartoplam 14 blok halinde. Ticari alanlarımız ise 5 blok. Ticari alanlarımızda vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu market gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği her ayrıntı düşünüldü. Aksinne'de ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlarımızı şimdiden kutluyor ve her birine, Meram'a, Meramlıya hayırlar getirmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.