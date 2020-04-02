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Aksiyon-Rol Yapma Oyunu Mortal Shell Duyuruldu

Playstack ve Cold Symmetry, PC (Steam), PlayStation 4 ve Xbox One için geliştirilmekte olan Mortal Shell oyununu duyurdular.

02.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:50
Aksiyon-Rol Yapma Oyunu Mortal Shell Duyuruldu
Playstack ve Cold Symmetry, PC (Steam), PlayStation 4 ve Xbox One için geliştirilmekte olan Mortal Shell oyununu duyurdular. Aksiyon-Rol Yapma Oyunu, bu yılın üçüncü çeyreğinde satışa sunulacak.

Hikaye, insanlığın çürümekte olduğu yozlaşmış bir dünyada geçiyor. Gizemli Dark Father tarafından verilen emir üzerine dindar destekçilerin gizli yerlerini bulmanız ve sonrasında da zorlu düşmanların üstesinden gelmeniz ve kutsal salgı bezlerini toplamanız gerekecek.

Tek başınıza hareket edeceğiniz senaryoda, diyarın dört bir yanına saçılmış Mortal Shell adı verilen kayıp savaşçıların ruh kalıntıları olacak. Ele geçirmeniz durumunda da yeteneklerini ve silah bilgilerini elde edebileceksiniz.

Çatışmaların aynı Dark Souls serisinde olduğu gibi stratejiye dayalı olacağı Mortal Shells oyununda, çizgisel olmayan bir senaryo sunulacak. Haliyle diyarı dilediğiniz gibi gezebileceksiniz. Karşınıza çıkacak olan Mortal Shell'ler ile aranızdaki bağı kuvvetlendirdikçe, doğuştan gelen yeteneklerini de daha iyi kullanabileceksiniz. Geliştirmeler yapabilecek, kılıcınızı asit ile keskinleştirebilecek ve saldırılarınızı güçlendirecek karanlık gizemli yetenekler öğrenebileceksiniz.

Cold Symmetry tarafından yayınlanan basın bildirisine bakılırsa, oyunun geliştirilmesine bazıları önemli AAA oyunlar üzerinde çalışmış olan on beş kişilik bir grup ile Dungeonhaven adıyla başlanmış. En nihayetinde Mortal Shell oyununu duyurmanın hayatlarındaki en heyecan verici ve en dehşet verici deneyimlerden bir tanesi olduğunu söylüyorlar.

Resmi duyuruya ek olarak yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Xbox One, Shell, Teknoloji
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