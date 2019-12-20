Haberler » Güncel » Aksoy'dan engelli ve yaşlı vatandaşlara müjde - Haber

Aksoy'dan engelli ve yaşlı vatandaşlara müjde

Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, engelli ve yaşlı bireylere yönelik "Muş Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi" açılacağı müjdesini verdi.

20.12.2019 18:20 | Son Güncelleme: 20.12.2019 18:25 Aksoy'dan engelli ve yaşlı vatandaşlara müjde
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, engelli ve yaşlı bireylere yönelik "Muş Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi" açılacağı müjdesini verdi.

Muş merkezde hizmet verecek olan merkezde, engelli ve yaşlı bireylerin hayata daha sıkı tutunarak rehabillite olmaları amaçlanıyor. 32 kişi kapasiteli olarak hizmet verecek olan merkezin engelli ve yaşlı bireylerin bakımlarının yanı sıra uzman personel eşliğinde hobi kursları, etkinlikler, konserler, toplantılar aracılığıyla sosyalleşebilmeleri sağlayacağını dile getiren Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, "Merkez, mesai saatleri içerisinde çalışacak, gün boyunca engelli veya yaşlı yakını olan ailelere rahat bir nefes aldıracak ve kendilerine de vakit ayırabilmelerine olanak sağlayacak. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla engelli veya yaşlı yakınlarını emanet edebilecekleri merkez ücretsiz olarak hizmet verecektir. Bu hizmet modelinin oluşmasında bizden desteklerini eksik etmeyen ve Ankara ayağında bire bir görüşerek yatırımın oluşmasını sağlayan Valimiz Doç. Dr. İlker Gündüzöz ve Milletvekilimiz Mehmet Emin Şimşek'e teşekkür ederiz" dedi. - MUŞ

Muş, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:42   Eskişehir'de 22 FETÖ şüphesi adliyeye sevk edildi (2) - Haber
18:41   Eskişehir'deki sığınmacılar ve yabancı öğrenciler, Della Miles ile eğlendi - Haber
18:40   Fenalaşan sürücü, 4 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu - Haber
18:39   Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Arınç: "Türkiye'nin tarihinde bir soykırım utancı yoktur" - Haber
18:34   Kdz. Ereğli'de STK'lar Çin zulmüne tepki gösterdi - Haber
17:41   Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı - Haber
17:07   Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti - Haber
16:35   Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı - Haber
16:33   İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden lodos uyarısı - Haber
16:25   Eski eşinin sevgilisini yaralayan şüpheli tahliye edildi - Haber
20.12.2019 18:42:49