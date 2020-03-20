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Aksoy: "Miraç, insanlığın önüne açılmış sınırsız bir terakki ufkudur"

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak "Türk-İslam aleminin mübarek Miraç Kandili'ni kutluyor, mübarek günlerin milletimizin birliğine ve beraberliğine vesile olmasını diliyorum" dedi.

20.03.2020 12:37 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:37
Aksoy:
Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak "Türk-İslam aleminin mübarek Miraç Kandili'ni kutluyor, mübarek günlerin milletimizin birliğine ve beraberliğine vesile olmasını diliyorum" dedi.

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Feyiz ve bereketin coştuğu mübarek gecelerimizden biri de Miraç Gecesidir. Miraç bir yükseliştir. İnsanlığın önüne açılmış sınırsız bir terakki ufkudur. Bu ulvi seyahat, mucizelerin en büyüğüdür. Miraç mucizesi, Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle anlatılmış ve varlığı inkar edilemeyecek bir şekilde ortaya konmuştur. Peygamber Efendimizin Mescid-i Haram 'dan Mescid-i Aksa'ya yolculuğunu ve Mecsid-i Aksa'da Allah (CC) ile buluşmasını ihtiva eden Miraç mucizesi bizlere insanın ilahi rıza ile nice üst derecelere ulaşabileceğini gösterdiği gibi mana aleminde yükselip, ilahi rahmet ve huzura erişmenin, öncelikle gönül ve ruh temizliğinden, ahlaki erdemlere yükselişten, her şeyin sahibi olan Yüce Allah'a bağlılıktan geçtiğini hatırlatmaktadır. Birlik, beraberlik ve kardeşliğe ihtiyacımızın olan bu günlerde, manevi günlerin önemi daha da fark edilmektedir. Bu mübarek günler birlik ve beraberliğimize vesile olsun. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm hemşerilerimin ve Türk-İslam Aleminin mübarek Miraç Kandili'ni kutluyor, mübarek günlerin milletimizin birliğine, beraberliğine vesile olmasını diliyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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