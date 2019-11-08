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Aksoy, "Peygamber Efendimiz cahilliğin ortamına nur olarak inmiştir"

Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa (SAV) 'in dünyaya teşriflerinin yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

08.11.2019 11:59 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:03 Aksoy,
Makine Mühendisleri Odası Şube Başkanı Akif Aksoy, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa (SAV) 'in dünyaya teşriflerinin yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Peygamberimizin yaşamını, hadis-i şeriflerini ve tebliğlerini tekrar hatırlamak, düşünmek ve idrak etmek için fırsata dönüştürülmesi ve Müslümanlar için kurtuluşa vesile olması duasıyla; birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini temenni eden Başkan Aksoy: "Efendimiz; insanlığın sultanı, vicdanlarımızın sesi, gönüllerimizin rehberidir. O, merhamet ve hakkaniyet zirvesi, şefkat, edep ve ahlakımızın gök kubbesi, iyilik, güzellik, incelik ve zarafetimizin şaşmayan kıblesi, haysiyetimizin ve onurumuzun simgesidir. Efendimiz, yaşadığı dönemde günümüzle paralellik bir durum gösteren cahilliğin ortamına nur olarak inmiş, tebliğ çağrısıyla insanlığın önüne düşmüştür. Efendimizin tebliğ sözleriyle irkilen insanlık, O'nun davetiyle titremiş ve O'nun ilmik ilmik dokunuşlarıyla insan onurunu hiçe sayanlar, yaptıkları putlara tapıp sonra onları yiyenler, kız çocuklarını diri diri mezara koyanlar Peygamberimiz sayesinde hak yolunu bulmuşlar, hakikati keşfedip, Rahman ve Rahim olan Allah'ı tanıyıp inanmışlardır. Bizler yani Müslümanlar, iman şuuruna ersek, insanlık ölmeyecek, islam coğrafyasından yükselen ve yüreklerimizi dağlayan çocuk çığlıklarını, annelerin çaresiz feryadını, babaların, yaşlıların ah-u eninlerini elbette duyacağız. Duyacağız ki insanlık ölmesin. Bizler, İnanç coğrafyamızdan ve dünyadan son bir ümitle bize uzanan elleri elbette boş çevirmeyeceğiz. Rabbimden; günümüz İslam coğrafyasında ki ikiyüzlülük, sahtekarlık, talan, kayırmacılık, yetim hakkının gaspı ve hırsızlık gibi kötülükler, içinde bulunduğu istikrarsızlık, O'nun ve Yüce Allah'ın izni ve yardımıyla inşa ettiği manevi surlara çarpıp, etkisiz bir hale gelmesini diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, O'nun insanlığa tebliğ ettiği ilahi mesajların samimi bir şekilde benimsenmesini temenni ediyor, aranılan huzur ve hoşgörünün ziyadesiyle burada bulunacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, bu duygu ve düşüncelerle bu mübarek günün, milletimizin birlik ve beraberliğine, güzel vatanımızın huzur ve mutluluğuna, kalplerimizin O'nun merhamet, hoşgörü, şefkat ve muhabbetiyle süslenmesine, onun ahlakıyla ahlaklanmasına ve bütün İslam aleminin huzuruna vesile olmasını dileyerek, Mevlit Kandilini en samimi duygularla kutladığını belirtti. - KAYSERİ

Makine Mühendisleri Odası, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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