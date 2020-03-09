Aksu'da alt yapı seferberliği
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Aksu'da yıllardır süren ve kötü kokuya neden olan kanalizasyon sorununa kalıcı çözüm getirmek için başlattığı alt yapı çalışması hızla devam ediyor.
09.03.2020 12:25 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:25
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Aksu 'da yıllardır süren ve kötü kokuya neden olan kanalizasyon sorununa kalıcı çözüm getirmek için başlattığı alt yapı çalışması hızla devam ediyor. Yaklaşık 13 milyon liralık proje kapsamında 16 bin 930 metre imalat gerçekleştiriliyor. Çalışmayla Aksu sağlıklı alt yapıya kavuşacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin biriken alt yapı sorunlarını çözüme kavuşturuyor. Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Aksu'nun yıllardır süregelen kanalizasyon sorununu çözmek, sağlıklı ve modern alt yapıya kavuşturmak için başlattığı kolektör ve kanalizasyon şebeke hattı çalışması büyük bir hızla sürüyor.
Toplam 16 bin 930 metre imalat
Aksu 100. Sokak üzerinde yoğun bir çalışma yürütülüyor. Aksu'da evlerin ve restoranlarının yoğun olduğu bölgelerde atık suların yağmursuyu ile sulama suyu kanallarına verilmesi sonucu oluşan kötü kokunun da giderilmesi için başlatılan çalışma büyük önem arz ediyor. Sorun proje tamamlandığında ortadan kalkacak.
12 milyon 549 bin lira artı KDV sözleşme bedelli proje kapsamında ASAT ekipleri Antalya-Alanya Karayolu kuzeyindeki yerleşim bölgeleri için 3 buçuk kilometre kanalizasyon kolektör hattı, Macun Mahallesi'nde 5.8 kilometre, Barbaros Mahallesi'nde 4.8 kilometre, Çalkaya Mahallesi'nde 2.4 kilometre kanalizasyon şebeke hattı ve Kundu bölgesinde 400 metre kolektör hattı olmak üzere toplam 16 bin 930 metre imalat yapılacak. Şu ana kadar yüzde 33'ü tamamlanan proje en kısa sürede tamamlanacak ve halkın hizmetine sunulacak. - ANTALYA
Antalya Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin biriken alt yapı sorunlarını çözüme kavuşturuyor. Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Aksu'nun yıllardır süregelen kanalizasyon sorununu çözmek, sağlıklı ve modern alt yapıya kavuşturmak için başlattığı kolektör ve kanalizasyon şebeke hattı çalışması büyük bir hızla sürüyor.
Toplam 16 bin 930 metre imalat
Aksu 100. Sokak üzerinde yoğun bir çalışma yürütülüyor. Aksu'da evlerin ve restoranlarının yoğun olduğu bölgelerde atık suların yağmursuyu ile sulama suyu kanallarına verilmesi sonucu oluşan kötü kokunun da giderilmesi için başlatılan çalışma büyük önem arz ediyor. Sorun proje tamamlandığında ortadan kalkacak.
12 milyon 549 bin lira artı KDV sözleşme bedelli proje kapsamında ASAT ekipleri Antalya-Alanya Karayolu kuzeyindeki yerleşim bölgeleri için 3 buçuk kilometre kanalizasyon kolektör hattı, Macun Mahallesi'nde 5.8 kilometre, Barbaros Mahallesi'nde 4.8 kilometre, Çalkaya Mahallesi'nde 2.4 kilometre kanalizasyon şebeke hattı ve Kundu bölgesinde 400 metre kolektör hattı olmak üzere toplam 16 bin 930 metre imalat yapılacak. Şu ana kadar yüzde 33'ü tamamlanan proje en kısa sürede tamamlanacak ve halkın hizmetine sunulacak. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Aksu'da alt yapı seferberliği
Etiketler : Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Aksu, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı
Güncel
Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti
Güncel
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Güncel
Son dakika: Koronavirüsle mücadele eden İran, 70 bin hükümlüyü serbest bırakacak
Güncel
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Güncel
Rus istihbaratı açıkladı! Esed rejiminin kurduğu sinsi tuzağa Türk SİHA'ları düşmedi
Güncel
Instagram, oyuncu Birce Akalay'ın Kadınlar Günü paylaşımını cinsel içerikli bularak kaldırdı
Güncel
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı