Aksu'dan "Aksa Giresun'u Susuz Bıraktı" Açıklaması

12 Aralık 2018 Çarşamba 11:25



12 Aralık 2018 Çarşamba 11:25

Giresun'un dün akşamdan itibaren pek çok mahallesine su verilememesi tepkilere neden oldu. Giresun Belediyesi'nin elektrik borcu nedeniyle AKSA tarafından şehre su sağlayan iletim hatlarında enerji kesimi yapıldığı ve ilgili elektrik firması tarafından yapılan enerji kesimi sonucu şehrin pek çok mahallesinde su kesintisi meydana geldiği kaydedildi. Özellikle jeneratörlerin bulunmadığı su pompalarında enerji kesiminin yapılması da dikkat çektiği ifade edildi.AKSA'nın elektriği değil, vatandaşın suyunu kestiğini ifade eden Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu "Sadece 5 gün geçti diye şehrin su ihtiyacını sağlayan su pompalarının elektriğini kesmek çok doğru bir yöntem değildir. Bizim 280 bin TL elektrik borcumuz bulunmaktadır ve ödemesi sadece beş gün gecikmiştir. Bu nedenle şehre su sağlayan pompaların elektriğini kesmek halkın suyunu kesmektir ve buna hakkı yoktur. Biz belediye olarak AKSA'ya ayda 50 bin lira kayıp kaçak bedeli ödemekteyiz. AKSA 'beş gün gecikti' diye bizim elektriğimizi kesmek yerine tahsil edemediği paraları tahsil etsin. Belediye olarak bizim de kamuda 3 milyon liranın üzerinde alacaklarımız var. Gidip bu kurumların suyunu mu keselim ? Bunlar doğru yöntemler değildir" ifadelerini kullandı.Dün gece elektrik kesintisi nedeniyle su sıkıntısı yaşayan bir çok vatandaş ise su ihtiyacını cami kapılarındaki depolardan gidermeye çalıştı. - GİRESUN