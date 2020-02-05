Aksu Deresi'nde, kayıp iş makinesi operatörü aranıyor

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, Aksu Deresi yatağında çalışma yaparken, iş makinesinin suya yuvarlanması sonucu akıntıya kapılıp, kaybolan operatör Muhammet Yılmaz'ı (27) arama çalışmaları bugün de sürdürüldü. Deredeki akıntının, dalgıç polislerin arama çalışmalarını zorlaştırdığı belirtildi.

Gölyaka'ya bağlı Saçmalıpınar köyündeki Aksu Deresi yatağında, dün, heyelan sonrası iş makinesiyle çalışma başlatıldı. Çalışma sırasında iş makinesi, dereye yuvarlanırken, operatör Muhammet Yılmaz ise akıntıya kapıldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve Düzce arama- kurtarma ekipleri sevk edildi. Yılmaz'ın bulunması için arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Havanın kararmasıyla arama- kurtarma çalışmalarına ara verilirken, dün yaklaşık 80 kişilik ekip tarafından operatörün arandığı belirtildi.

Muhammet Yılmaz'ı arama çalışmalarına, bugün saat 10.00 sıralarında yeniden başlandı. AFAD, Düzce arama- kurtarma, Düzce İtfaiye Müdürlüğü, Sakarya arama- kurtarma, Kocaeli dalgıç deniz polisi ekiplerinden oluşan yaklaşık 100 kişi, derede ve çevresinde arama çalışmalarını sürdürdü. Bölgedeki arazi şartları ve deredeki akıntının, çalışmaları zorlaştırdığı belirtildi. Ayrıca bölgede yarın yoğun kar yağışı beklendiği kaydedildi.