Aksu Mahallesi'nin Yolları Yenileniyor

Giresun
Belediye Başkanı Kerim Aksu
, Aksu Mahallesi'ndeki bozuk yolların yenilenmesi için çalışma yürütüldüğünü bildirdi.
Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, Aksu Mahallesi'ndeki bozuk ve düzensiz olan yolların yenilenmesi için asfaltlama çalışması yapıldığını belirterek, bu kapsamda son olarak Mehmet İzmen Caddesi'nde çalışma yapıldığını belirtti.
Çalışmaların kentin diğer bölgelerinde de devam eden edeceğini dile getiren Aksu, şunları kaydetti:
"Önceki yıllarda Mehmet İzmen Caddesi'nin önce altyapısını, ardından da üstyapısını tamamlayarak bölgeye yakışır bir cadde haline getirdik fakat aradan geçen zamanın ardından aynı bölgede doğalgaz altyapısının başlaması nedeniyle yapılan yollar tekrar bozuldu. Buralarda yeni bir üstyapı çalışmasına başladık. Hafta sonu ekiplerimiz tarafından caddenin tamamı yeniden asfaltlandı. Birçok cadde ve sokağımızda benzer sorunlar mevcut. O eksikliklerin de giderilmesi için çalışmalarımızı belirli program dahilinde sürdüreceğiz."
Kerim Aksu,Giresun,Aksu
19 Kasım 2018 Pazartesi 12:24