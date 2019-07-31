Aktaş Barajı'ndan Ödemiş Ovasına su verildi

Bayram arefesinde tarlalarının başında suyu gören üreticinin yüzü gülerken; Aktaş Barajı'nın bölge ekonomisine katkısı yaklaşık 14 milyon lira olacak.

Yıllardır umudunu Aktaş Barajı'nın suyuna bağlayan İzmir Ödemişli üreticilere bayram erken geldi. Geçen yıl tamamlanarak su tutulmaya başlanan Aktaş Barajı ile sulama kanalları arasındaki iletim hattı bitirildi. Sisteme test amaçlı su verilmeye başlandı.

ÜRETİCİYE ERKEN BAYRAM

Bölgedeki su sıkıntısının had safhaya çıktığı yaz aylarında tarlalarının başında suyu gören üretici büyük sevinç yaşarken;müjdeli haberi "Bu bayram en büyük hediyemiz DSİ'den " şeklinde yorumladı.

Aktaş Barajı'nda 17 milyon 250 bin m3 bulurken; test çalışmaları tamamlanır tamamlanmaz 15 bin 800 dekar arazide sulama başlayacak ve bölge üreticisi yılda yaklaşık 14 milyon lira daha fazla kazanacak

ÜRETİCİ BAYRAM EDECEK

Su sıkıntısı çeken bölgenin kaderini değiştirecek proje, üreticiye bir yılda 2. hatta 3. Ürün hasadı olanağı sağlayacak ve sulama maliyetlerini düşürecek. Tarlalarda % 40 ile 60 arası verim artışı sağlayacak.

Ödemişli üretici bu yaz Aktaş Barajı ve Sulaması projesinin devreye girmesiyle 13 milyon 848 bin lira daha fazla kazanacak. Proje ayrıca 1350 kişiye de istihdam olanağı yaratacak

4,79 MİLYON M3 DOLGU YAPILDI

Ödemiş'in Karaköy Beldesi yakınlarındaki Aktaş Çayı üzerine kurulan barajın gövdesi kil çekirdekli yarı geçirimli dolgu tipinde inşa edildi. 2013 yılında başlanan gövde inşaatı kapsamında 4.79 milyon m3'lük dolgu yapıldı. Aktaş Barajı'nın temelden yüksekliği 105 metre.

44.38 milyon m3 su tutma hacmine sahip olan Aktaş Barajı Ödemişİlçesine bağlı; İlkkurşun, Bülbüldere, Yusufdere, Sekiköy ve Yeniköy mahalleleri ile Kayaköy Beldesi'ndeki arazileri sulayacak