Aktaş Barajı Ödemiş'e bereket katacak

BU YAZ BARAJDAN 15 BİN 800 DEKAR ARAZİYE SU VERİLECEK

Tarım arazilerinin suyla buluşmasıyla bölge topraklarının bereketine bereket katılacak.

ÜRETİCİ, 14 MİLYON LİRA DAHA FAZLA KAZANÇ SAĞLAYACAK

Geçtiğimiz yıl tamamlanarak su tutmaya başlayan Aktaş Barajı'nda 17,25 milyon m3 su biriktiğini belirten Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli "Barajdan bu yaz Ödemiş Ovasına ilk kez su verilecek.15 bin 800 dekar verimli tarım arazisini modern sulama ile buluşturacak baraj, bölge üreticisine yaklaşık 14 milyon lira daha fazla kazanç sağlayacak ve çiftçilerimiz adeta bayram havası yaşayacak" dedi.

ÜRETİCİ 2. HATTA 3. ÜRÜN HASADI YAPABİLECEK

Barajın sulama hattında son kontrollerin yapıldığının altını çizen Pakdemirli "Kontrollerin ardından su sıkıntısı çeken bölgenin kaderini değiştirecek proje ile suya hasret toprakları suyla buluşturacağız. Bu sayede üreticimiz bir yılda 2. hatta 3. ürün hasadı olanağı yakalayacak. Ayrıca proje, sulama maliyetlerini düşürecek, tarlalarda % 40 ile 60 arası verim artışı sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Pakdemirli, projenin 1350 kişiye istihdam olanağı sağlayacağını da sözlerine ekledi.

BARAJIN YÜKSEKLİĞİ 105 METRE

Ödemiş'in Karaköy Beldesi yakınlarındaki Aktaş Çayı üzerine kurulan barajın gövdesi kil çekirdekli yarı geçirimli dolgu tipinde inşa edildi. Barajın gövde inşaatı kapsamında 4.79 milyon m3'lük dolgu yapıldı. Temelden yüksekliği 105 metre olan baraj 15 bin 800 dekar verimli tarım arazisini 2019 yazında tarihinde ilk kez modern sulama ile tanıştıracak. 44.38 milyon m3 su tutma hacmine sahip olacak Aktaş Barajı Ödemiş'e bağlı; İlkkurşun, Bülbüldere, Yusufdere, Sekiköy ve Yeniköy mahalleleri ile Kayaköy Beldesi'ndeki arazileri sulayacak.