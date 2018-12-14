Aktaş: "Ciddi Yatırımlar Olacak"

14 Aralık 2018 Cuma 15:51



14 Aralık 2018 Cuma 15:51

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Batı Garajı Taksi Durağı'nı ziyaret ederek, şoförlerle esnafla sohbet etti. Başkan Aktaş, Bursa'nın katma değerini artırmak istediklerini söyledi.Bursa'nın sorunlarına çözüm üreten projeleri bir bir hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyor. Aktaş, akşam saatlerinde Batı Garajı Taksi Durağı'nı ziyaret etti. Şehrin meselelerine hakim olan taksicilerin daha iyi bir Bursa için şikayet ve dileklerini dinleyen Başkan Aktaş, şehre dair her fikre önem verdiklerini vurguladı.Şehre dair havadisleri doğrudan taksicilerden alabildiklerini dile getiren Başkan Aktaş, "Taksi durağımızı ziyaret ederek esnafımızla sohbet ettik. Hem işleriyle alakalı hem de şehirle ilgili sorunlarına yönelik notlarımızı aldık. Bizim idare anlayışımız meseleleri yerinde tespit edip, çözüm üreterek insanımızın mutluluğunu temin etmek. Bunu çok önemsiyor ve uyguluyoruz. Esnafımızın Bursa'ya bakış açılarıyla alakalı değerli bilgiler aldık. Öncelikle şunu ifadeyim, Bursa'da ciddi gelişmeler olacak. Hem nüfus, hem ekonomi turizmle beraber büyüyecek" dedi. - BURSA