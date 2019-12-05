Haberler » Güncel » Aktaş Gölü dondu - Haber

Aktaş Gölü dondu

Ardahan iliyle Gürcistan sınırında bulunan Aktaş Gölü buz tuttu.

05.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:21Aktaş Gölü dondu
iliyle sınırında bulunan Aktaş Gölü buz tuttu.

Hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte oluşan ayaz 2392 hektar alana sahip olan Aktaş Gölü'nün yüzeyinin tamamen buzla kaplanmasına neden oldu.

Geçtiğimiz yıllarda gölün daha erken buz tuttuğunu söyleyen vatandaşlar, bu sene havaların sıcak geçmesi nedeniyle gölün ancak buz tuttuğunu söylediler.

Son iki gündür etkili olan soğuk hava nedeniyle Aktaş Gölü'nün donduğunu söyleyen Çıldırlılar, "Daha önceleri hayvanlarımız burada su içiyorlardı. Şimdi donduğu için tehlikeli. Buz kütlesi kalınlaştıktan sonra buzu kırarak yine buradan su içmelerini sağlayacağız" dedi. - ARDAHAN

AKTAŞ GÖLÜ, Gürcistan, Ardahan, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:14 Rize Emniyet Müdürü ile Jandarma Komutanı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
16:14 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş üniversite öğrencileriyle bir araya geldi - Haber
16:08 Ümmiye Teyze, Yün Bebek 2 filmiyle geliyor - Haber
16:07 Düzce Belediyesi beyaz masa yeni yerinde - Haber
16:07 Kadıköy Belediye Başkanı'ndan kadın meclis üyelerine mektup - Haber
15:10 Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik davada Alparslan Kuytul tahliye edildi - Haber
15:09 Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor - Haber
14:55 Demirtaş'tan AK Parti'ye ağır sözler: AKP bitmiş, tükenmiş, geleceği ve vizyonu olmayan siyasi bir mevtadır - Haber
14:29 Selahattin Demirtaş'ın avukatı: Hekimler, ölümcül bir kalp krizi geçirebileceğini söylüyor; tahliyesini talep edeceğiz - Haber
13:55 Cinayete kurban giden Ceren Özdemir'in acılı annesinin tek isteği var - Haber
5.12.2019 16:15:17