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Aktaş Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini artıran soğuk hava nedeniyle Ardahan'daki dere ve nehirlerin yanı sıra Aktaş Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı.

08.12.2019 10:42 | Son Güncelleme: 08.12.2019 10:45
Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini artıran soğuk hava nedeniyle 'daki dere ve nehirlerin yanı sıra Aktaş Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı.
Türkiye- sınırında yer alan ve 14 kilometrekarelik bölümü Türkiye'de bulunan, Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Aktaş Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.
Özellikle kıyıda buz kalınlığı yer yer 5 santimetreyi geçti.
Buzu kırarak hayvanları suluyorlar
Göl kıyısındaki Kenarbel köyünde yaşayan Vedat Akkün, gazetecilere yaptığı açıklamada, soğukların etkisini artırdığını belirterek, "Aktaş Gölü dondu. Gelip buzunu kırıyoruz ve bu şekilde hayvanlarımızı suluyoruz. Buz tabakası soğuklarla birlikte kalınlaşır." dedi.
Aktaş Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

Doğu Anadolu Bölgesi, AKTAŞ GÖLÜ, Gürcistan, Ardahan, Güncel

Kaynak: AA


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