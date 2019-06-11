Aktaş'ın, Sertaslan ziyaretinde birlik ve beraberlik mesajları

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ı makamında ziyaret etti. Aktaş'a AK Parti İlçe Başkan Vekili Ferhat Doğan ve Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları Zeynep Akış Serintürk ve Bayram Demir de eşlik etti.Ziyarette Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Gemlik Belediyesi'nin şehrin menfaatine olması gereken konularda her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olacağını ifade eden Aktaş, yerel yönetimlerin zahmetli ve meşakkatli bir iş olduğunu vurguladı. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın nazik ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederken, "Umuyorum bu işbirliği bütün Türkiye'ye örnek olacak" dedi."Belediye başkanları bütün şehrin belediye başkanıdır"Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yerel yönetimlerin zahmetli, meşakkatli bir iş olduğunu da vurguladı. Daha önce konuşulan konuları pekiştirmek ve başarılar dilemek için Gemlik Belediyesi'ni ziyaret ettiklerinin altını çizen Aktaş, "Belediye seçimleri farklı siyasi partilerin iştiraki ile yapılsa da nihayetinde seçilen belediye başkanları bütün şehrin başkanıdır. Bütünşehir uygulamasıyla uyum ve ahenk önemlidir. Özellikle meclis ortamlarında ve farklı platformlarda mutlak sürece eksik ve aksak gördüğümüz konuları eleştireceğiz, itiraz edeceğiz, uyaracağız ama takdir edersiniz ki el birliğiyle şehrin menfaatine olması gereken konularda her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olacağız" diye konuştu."Umuyorum bu işbirliği bütün Türkiye'ye örnek olacak"Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın nazik ziyaretinden dolayı teşekkür eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Kanunlar Gemlik ve Bursa Büyükşehir Belediyelesi'ne ayrı yetkiler de veriyor. Bu yetkilerin tüm canlıların yararına en iyi şekilde ve el birliği içerisinde kullanımın hem Gemlik'te yaşayan hem de Bursa'da yaşayan yurttaşlara da yararlı olacaktır. Umuyorum bu işbirliği bütün Türkiye'ye örnek olacak. Bunu yapabilme yeteneğimizin olduğunu düşünüyor, görüyor ve büyük memnuniyet duyuyorum. İnsanlığa yararlı hizmetleri inşallah hep beraber verme şansına sahip oluruz. Bu anlamda hem kendi ekibime hem de sizlere güveniyorum. Allah mahcup etmesin" diye konuştu.Sertaslan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a zeytin sepeti armağan ederken, Alinur Aktaş'ta Sertaslan'a ipek Bursa tablosu hediye etti. - BURSA