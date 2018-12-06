Aktaş, Marmarabirlik'i Ziyaret Etti

Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
, Marmara Zeytin
Tarım Satış Kooperatifleri Birliğini (Marmarabirlik) ziyaret etti.
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Genel Müdür İsmail Acar
ve birlik yetkililerinin konuk ettiği Aktaş'a, 2018/2019 ürün alım kampanyası hakkında bilgi verildi ve Marmarabirlik hakkında sunum yapıldı.
Marmarabirlik'in tarımsal üretim anlamında bölgenin en önemli kuruluşu olduğunu söyleyen Aktaş, ilerleyen dönemde bölge zeytin üreticisinin her zaman yanında olacaklarının sözünü verdi.
Aktaş, devam eden ürün alım kampanyasına ilişkin olarak, "Üreticinin Marmarabirlik'e daha fazla ürün teslim etmek istemeleri, Marmarabirlik'in açıklamış olduğu alım fiyatlarından memnun olduklarının bir göstergesidir. Bu kuruma hepimiz sahip çıkmalıyız." dedi.
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa da 2018/2019 ürün alım kampanyasının 12 Ekim'de 52 bin ton ürün alım hedefiyle başladığını hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Ortaklarımızdan bugüne kadar 44 bin ton ve 318 milyon lira bedelle ürün alımı gerçekleştirildi. Kampanya sonunda 350 milyon lira bedele ulaşılacağını tahmin etmekteyiz. Bugüne kadar 155 milyon lira ödeme yapıldı. Ürün alımlarımız devam etmektedir, fiziki koşullar sebebiyle sıkıntı yaşanması durumunda tedbir almak zorunda kalabiliriz."
S.S. Marmara Zeytin,Alinur Aktaş,Bursa
06 Aralık 2018 Perşembe 19:52