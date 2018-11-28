Aktaş Taksicileri Dinledi

Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
, Millet Mahallesi'nde hizmet veren Millet Siteler Taksi Durağı'nı ziyaret ederek, şoförlerle sohbet etti. Başkan Aktaş, Bursa'yı daha iyi bir geleceğe taşımak için her vatandaşın fikrini önemsediklerini söyledi.
Bşkan Alinur Aktaş, halkın nabzını tutmaya devam ediyor. Fırsat buldukça her kesimden vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Aktaş, akşam saatlerinde Millet Siteler Taksi Durağı'nı ziyaret etti. Şehre yönelik sıkıntılara hakim olan taksicilerin daha iyi bir Bursa için şikayet ve dileklerini dinleyen Alinur Aktaş, Bursa için her fikrin önemli olduğunu söyledi.
Bursa'nın her geçen gün artan nüfusla beraber oldukça büyüdüğünü belirten Başkan Aktaş, yapılan ve devam eden çalışmalarla Bursa'nın daha da rahatlamasını öngördüklerini söyledi. Yüksek teknolojili sanayi ile beraber turizmi öncelikli hale getirdiklerini dile getiren Aktaş, "Bursa 3 milyon nüfuslu, gerçekten çok bereketli bir şehir. Bursa yaşanılacak bir şehir. Hızlı büyüme ile beraber içinde bazı problemleri de barındırıyor. Akıllı dokunuşlarla bazı problemleri asgariye indirdik. İnşallah yaptığımız, yapacağımız çalışmalarla bundan sonraki süreçte Bursa'nın daha da rahatlamasını öngörüyoruz. Yüksek teknolojili sanayi ile beraber turizmi öncelikle hale getirdik. Bursa markası ile alakalı çalışmalar yapıyoruz. Ben inanıyorum ki bunun misli misli fazlasıyla turist
sayısını biz Bursa'da ağırlayabiliriz. Bursa'yı tüm dünyaya tanıtacak bir zemin oluşturabiliriz. Şehirdeki bütün bu manadaki değerleri tek tek gözden geçirmemiz gerekiyor. Bunu da işte bu tip ziyaretlerle, bu şekildeki istişarelerde elde etme imkanına sahip oluyoruz" diye konuştu. - BURSA
Alinur Aktaş,Bursa
28 Kasım 2018 Çarşamba 12:23