Aktaş Taksicilerle Buluştu

15 Kasım 2018 Perşembe 16:09



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, taksici esnafıyla bir araya geldi.Başkan Alinur Aktaş, Bursalıların nabzını tutmaya devam ediyor. Her fırsatta vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelen Alinur Aktaş, bu kez Heykel Taksi Durağı'nı ziyaret etti. taksicilerin şehre dair fikirlerini dinleyen Başkan Aktaş, meselelerin çözümüne odaklanarak çalışmaları planladıklarını söyledi.Bursa'da altyapıdan üstyapıya, sosyal ve kültürel faaliyetlere kadar her alanda çalıştıklarını anlatan Aktaş, aynı zamanda sanayici, esnaf ve vatandaşlarla da her fırsatta bir araya geldiklerini belirtti. Bursa'nın daha iyi bir geleceğe ulaşması için herkesin fikrine değer verdiklerini vurgulayan Başkan Aktaş, "Ortak akla önem veriyoruz. Esnafın, sanayicinin, iş insanının, vatandaşın, kim olursa olsun Bursa ile ilgili duygu ve düşünceleri, fikirleri, bakış açıları, beklentileri bizim için önemli. Bizler de bu bilgiler doğrultusunda kendimize yol haritası çıkarıyoruz. Plan ve projelere buna göre yön veriyoruz" diye konuştu.Aktaş, ziyaret sırasında durağı arayan bir vatandaşla da telefonda görüştü - BURSA