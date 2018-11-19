Aktaş'tan Mevlit Kandilinde Süleyman Çelebi'nin Kabrine Ziyaret

Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
, İslam aleminin her yıl coşkuyla idrak ettiği mevlit kandilini Süleyman Çelebi
'nin kabri başında dua ederek kutladı.
Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed
'in dünyaya gelişinin yıldönümü bütün İslam coğrafyasında kutlanırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, güne Vesilet'ün Necat isimli mevlid-i şerifin yazarı Süleyman Çelebi'nin kabri başında başladı. Osmanlı'nın bütün izlerini bağrında barındıran Bursa'nın Süleyman Çelebi'ye de ev sahipliği yaptığını hatırlatan Başkan Alinur Aktaş, "Vesiletü'n-Necat ismiyle bilinen mevlidin yazarı Süleyman Çelebi de Bursa'da medfun. Mevlid-i şerif, biliyorsunuz, İranlı bir vaizin Ulu Cami'de verdiği va'az esnasında peygamberler arasında fark olmadığı, Hazreti İsa'nın peygamberimizle de eşit olduğu sözlerinden çok etkilenen Süleyman Çelebi'nin tek eseridir. Bu eser 1409'da kaleme alınmış ve 600 yıldan beri evlerde, cemiyetlerde, bizim kültürümüzde, geleneğimizde defalarca tekrar edilmiş, okunurken göz yaşları dökülmüştür. Ulu Cami'de imamlık yapmış olan mevlid-i şerifin nazımı Süleyman Çelebi'yi de bu vesileyle mezarı başında analım istedik. Bütün hemşehrilerimiz, İslam aleminin mevlit kandilini tebrik ediyorum" diye konuştu.
Bursa'nın farklı camilerinde bu gece mevlid-i şerif okunacağını dile getiren Başkan Aktaş, kendisinin de Yıldırım Yavuzselim Mahallesi
'ndeki Aziziye
Camii'ndeki kandil cemiyetine katılacağını sözlerine ekledi. - BURSA
19 Kasım 2018 Pazartesi 13:30