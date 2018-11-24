Aktaş Yeniden Aday! AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Olan Alinur Aktaş kimdir?

Bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı adaylar arasında netleşen adaylardan biri olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş merak konusu oldu. Mevcut başkanlığı yürüten Alinur Aktaş kimdir, kaç yaşındadır, aslen nerelidir?

ALİNUR AKTAŞ KİMDİR?

Alinur Aktaş, 1970 yılında Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimlerini doğmuş olduğu İnegöl'de, lisans eğitimini ise Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde tamamlamıştır. Alinur Aktaş, bir Mali Müşavir ve Serbest Muhasebeci olarak da görev yaptıktan sonra uzun yıllar İnegöl'de mobilya sektöründe üst düzey yöneticilik yapmıştır.

İNEGÖL AK PARTİ KURUCU ÜYELERİNDEN

İnegöl Ak Parti Kurucu Yönetim Kurulu üyesi olarak siyasete atılmıştır. 28 Mart 2004 tarihinde gerçekleşen seçimlerde de halk oylaması ile İnegöl Belediye Başkanı olmaya hak kazanmıştır.

BELEDİYE MECLİSİNDE YAPILAN SEÇİMLE GÖREVE GELDİ

Alinur Aktaş, 2 Kasım 2017 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediye BaşkanıRecep Altepe'nin istifası üzerine Belediye meclisinde yapılan seçimle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

ALİNUR AKTAŞ'IN PROJELERİ

Alinur Aktaş'ın imza attığı projeler arasında pek çok önemli proje bulunmaktadır. Aktaş, Nüfus çokluğunu dikkate alarak yerleşim alanı dışında 150 bin nüfuslu Yeni İnegöl'ün temellerini oluşturmuştur.

Alinur Aktaş'ın İnegöl'de katkı sağladığı projeler arasında Kent Müzesi, Mobilya İhtisas OSB Projeleri, Kapalı Semt Pazarı, Umuteli, Yenilenen Oylat, Modef Fuarları, Ahmet Türkel Çevre İmar Yolu, Dev arıtma tesisi projesi, Doğa Sporları, Yeşil Enerji ve Turizm Merkezi projeleri yer almaktadır.

Alinur Aktaş, Sevinç Aktaş ile evli ve Sıla Aktaş ve Hilmi Aktaş adında 2 çocuğa sahiptir. Aktaş, iyi derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir.