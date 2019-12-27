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"Aktif Yaşam Merkezi" kuruluyor

Kilis'te, 60 yaş ve üstü yaşlıların hayata daha umutla bakabilmeleri, günlerini daha aktif geçirebilmelerini sağlamak amacıyla "Aktif Yaşam Merkezi" kuruluyor.

27.12.2019 11:53 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:58
'te, 60 yaş ve üstü yaşlıların hayata daha umutla bakabilmeleri, günlerini daha aktif geçirebilmelerini sağlamak amacıyla "Aktif Yaşam Merkezi" kuruluyor.

Kilis Valiliği, GAP İdaresi Başkanlığı, Kilis Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) İşbirliği ile Kilis'te "Aktif Yaşam Merkezi" kurulması için çalışmalar son aşamaya geldi. Büyükkütah Mahallesi Mehmet Paşa Sokakta üzerinde restorasyonu kısa süre önce yapılan tarihi Kilis evinin yaşlılara hizmet etmesi için yapılan proje gereği Aktif Yaşam Merkezi olarak kullanılması planlanıyor. Aktif Yaşam Merkezinin amacı, Kilis'te bulunan, 60 yaş ve üstü yaşlıların hayata daha umutla bakabilmelerini ve günlerini daha aktif geçirebilmelerini sağlayarak, yaşlıların sosyal yaşamlarını desteklenmesi için çalışılacak.

Merkezde, kadın ve erkek ağırlanmasının yayında, genç ve çocuklarla da kuşak buluşmaları etkinlikleri gerçekleştirilecek - KİLİS

Kilis Valiliği, Kilis, Güncel

Kaynak: İHA

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