Aktif Yaşam Merkezinden Bir Kurs Daha

Merkezde kayıtlı olan 65 yaş üstü büyüklere, geçmişi canlandırıp 'Geleneksel Türk Kalem İşi' sanatıyla olağanüstü işler çıkarmaya, farklı motif ve desenler çalışarak yüreklerindeki güzelliği çizimlerine dökmeye devam ediyorlar. Kursa katılım sağlayan üyeler Geleneksel Türk Kalem İşi sanatı kursundan oldukça memnun olduklarını ifade ediyorlar.

Kursiyerlerden Gülseren Duruk, iki yıldır Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezi'ne devam ettiğini ifade ederek, "Burada olmaktan çok memnunum, bizlere bu imkânı sağladığı için başta belediye başkanımız olmak üzere tüm belediye çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Sağlık sorunlarımızı, sıkıntılarımızı, tüm dertlerimizi Geleneksel Türk Sanatı Kalem İşi Kursu ile bir nebzede olsa unutuyoruz. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Emekli Öğretmen Şenel Küçük ise; bu merkeze 6 aydır geldiğini vurgulayarak, "Burada çeşitli kurslara katılım sağlamaya devam ediyorum. Geleneksel Türk Sanat Kalem İşi Kursu ile de çok güzel işler yapıyoruz. İçimizdeki duyguları dışarı çıkarıyoruz, çok memnunuz. Bir boşluk vardı hayatımda bu boşluğu burada doldurmaya çalışıyorum, Başkanımız Fatma Şahin'e yürekten şükranlarımı sunuyorum" dedi.

GELENEKSEL TÜRK SANATI KALEM İŞİ

Geleneksel Türk Sanatı Kalem İşi; kökeni Orta Asya'ya dayanan 8-9. Yüzyıl Türk Uygur Sanatı ile başlayıp, Türklerin göçü ile Anadolu topraklarına taşınan bir sanat koludur. Orta Asya'dan Anadolu topraklarına kadar uzanan tarihsel süreçte, İslam'ın kabulü ile de klasik sanatlar gelişmiş. Söz konusu sanatların merkez kollarından olan kalem işi sanatı, Büyük Selçuklu, Beylikler Dönemi, Osmanlı İmparatorluğu klasik dönem, Cumhuriyet sonrası ve günümüze kadar gelen tarihsel bir tarz sürecini yaşamıştır. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak da bu sanatı, 65 yaş üstü yaşlılarla sürdürmeye devam ediliyor.