AKTİFİZ Proje İçin Sözleşme İmzalandı

Ege Üniversitesi'nde yapılan imza töreni 15 Kasım 2018 tarihinde gerçekleşti. Sözleşme; Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Kutsal Turhan, Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, İZKA Genel Sekreteri Mehmet Yavuz arasında imzalandı.

Ödemiş Belediyesi ve Ege Geriatri Derneği'nin proje ortağı olduğu AKTİFİZ projesi Ege Üniversitesi tarafından hazırlandı. Türkiye'de aktif ve sağlıklı yaş almada destekleyici dijital teknolojilere uyum sağlanması hedefleniyor. Bu proje ile Ödemiş'te 65 yaş ve üzeri bireylerin kalp damar hastalıkları, diyabet vb. sağlık takibi yapılarak olağan dışı durumlarda ilgili merkezlere uyarı gönderen teknolojik altyapının pilot düzeyde uygulanması amacı ile akıllı yaşlı bakım hizmetleri ile entegre çalışacak örnek bir akıllı aktif yaşlanma merkezinin kurulması amaçlanıyor. AKTİFİZ projesi uygulandığında, ülkemizdeki diğer il ve ilçeler ile Avrupa'daörnek oluşturacak. Proje kapsamında Ödemiş Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Barınma Evi kullanılacak.