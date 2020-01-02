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Aktivido Yunanistan, Hırvatistan ve Bulgaristan'a açılacak

Doğuş Grubu grup çatısı altındaki Doğuş Teknoloji liderliğinde düzenlenen InvenDO Kurum İçi Girişimcilik Programı kapsamında, çalışanlar tarafından gönderilen 400'den fazla proje arasından seçilen Aktivido;

02.01.2020 15:56 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:56 Aktivido Yunanistan, Hırvatistan ve Bulgaristan'a açılacak

Grubu grup çatısı altındaki Doğuş Teknoloji liderliğinde düzenlenen InvenDO Kurum İçi Girişimcilik Programı kapsamında, çalışanlar tarafından gönderilen 400'den fazla proje arasından seçilen Aktivido; , ve Bulgaristan başta olmak üzere yurt dışı pazarlara açılarak, macera turizminde global bir platform haline gelmeyi hedefliyor.

2017'de Doğuş Grubu tarafından yaklaşık 1 milyar liralık yatırım almaya hak kazanan ve 2019'da yapılan bir lansmanla hayata geçirilen Aktivido, deneyim aktiviteleri, doğa ve adrenalin sporlarıyla ilgili eğitimlerle, macera turları gibi çok sayıda etkinliği aynı çatı altında topluyor.Kurulduğu günden bu yana yaklaşık 560 bin liralık satış hasılatı gerçekleştiren Aktivido, ilk olarak 8 milyar dolar büyüklüğündeki Türkiye macera turizmi pazarından yüzde 5.0 pay almayı hedefliyor.



Doğuş Grubu, Hırvatistan, Yunanistan, Doğuş, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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