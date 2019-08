Aktivist Thunberg, sıfır karbondioksit salınımlı yelkenliyle New York'a ulaştı

NEW İklim değişikliğine karşı başlattığı öğrenci eylemlerinin sembolü haline gelen 16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi'ne katılmak için Avrupa 'dan 15 gün önce açıldığı sıfır karbondioksit salınımlı yelkenliyle Atlantik Okyanusu'nu geçerek New York'a ulaştı.Thunberg, çarşamba sabah saatlerinde Twitter hesabından, "Kara! Long Island ve New York'un ışıkları görünüyor." açıklamasını yaptı.BM İklim Zirvesi'ne davet edilen Thunberg, New York'a uçakla gitmeyi reddederek sıfır karbondioksit salınımlı, güneş panelleriyle elektrik üreten bir yelkenliyle 14 Ağustos'ta İngiltere'nin güneyindeki Plymouth kentinden yola çıktı.Greta Thunberg, hava koşulları nedeniyle bir gün gecikmeli olarak New York'a ulaştı.Thunberg, New York'ta 23 Eylül'de başlayacak BM İklim Zirvesi'ne katılacak.Greta Thunberg, Ağustos 2018'de İsveç'in iklim değişikliği konusunda harekete geçmesini sağlamak için parlamento önünde oturma eylemleri başlatmış, aktivist "Fridays For Future" eylemleri ile Avrupa'da iklim değişimine karşı yapılan öğrenci eylemlerinin sembolü haline gelmişti.