Aktivistlerden 'Putin'li Brexit Eleştirisi

İngiltere
'nin Avrupa Birliği
'nden ayrılma sürecinde Rusya
'nın etkisi olduğu iddia eden bir grup aktivist, Londra
sokaklarına içerisinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
resminin de bulunduğu eleştirel afişler astı.
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci olarak bilinen Brexit'te Rusya'nın etkisi olduğu iddia eden bir grup aktivist, Londra sokaklarını ilginç afişlerlerle donattı. Aktivistler hazırladıkları görselde Putin'in elinde Rusya bayrağı taşıdığı ve göz kırptığı bir fotoğrafı kullandı. Slogan olarak ise Rusya ve Büyük Britanya
bayrağının ortak renklerine dikkat çekerek, "Hadi kırmızı beyaz ve mavinin Brexit'ini kutlayalım" ifadelerini kullandı. - LONDRA
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