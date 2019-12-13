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Aktopraklı öğrenciler Almanya'da Türkiye'yi temsil etti

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan Aktoprak Anadolu Lisesi öğrencileri, Erasmus+ KA229 Projesi kapsamında bir hafta boyunca Almanya'da eğitim ve öğretim adına önemli deneyimler kazandı.

13.12.2019 11:05 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:10Aktopraklı öğrenciler Almanya'da Türkiye'yi temsil etti
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan Anadolu Lisesi öğrencileri, Erasmus+ KA229 Projesi kapsamında bir hafta boyunca 'da eğitim ve öğretim adına önemli deneyimler kazandı.

Aktoprak Anadolu Lisesi tarafından Almanya, Estonya, Portekiz, Fransa ve Bulgaristan ortaklığı ile hazırlanan EVA (Eşitlik, Çeşitlilik, Kabulleniş) başlıklı Erasmus+KA229 Projesinin ilk hareketliliği Almanya'ya gerçekleştirildi. Proje kapsamında geçtiğimiz günlerde Almanya'ya giden Aktoprak Anadolu Lisesi öğrencileri, bir hafta süreyle eğitim ve öğretim adına keyifli vakit geçirdi.

Gaziantep'i temsil ettiler

Almanya'daki program boyunca Gaziantep'i ve ülkemizi başarı ile temsil eden Aktoprak Anadolu Lisesi öğrencileri, hayat boyu unutamayacakları yeni deneyimlerle şehrimize döndü. Aktoprak Anadolu Lisesi Müdürü Gürhan Aygördü, proje koordinatörü Ertuğrul Sıvakcıgil ve öğrenciler; ülkemizi ve şehrimizin renklerini, gelenek ve göreneklerimizi temsil etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirttiler. - GAZİANTEP

Anadolu Lisesi, Aktoprak, Almanya, Güncel

Kaynak: İHA

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