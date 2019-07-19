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Aktör Jean Claude Van Damme Bodrum'da tatil yapıyor

Dünyaca ünlü aktör Jean Claude Van Damme, tatilini geçireceği otelde çiçeklerle karşılandı.

19.07.2019 15:04 Aktör Jean Claude Van Damme Bodrum
Dünyaca ünlü aktör Jean Claude Van Damme, tatilini geçireceği otelde çiçeklerle karşılandı.
Dün tatil için ilçeye gelen Damme, ilk gece farklı bir otelde kaldıktan sonra, Bodrum'daki başka bir otele yerleşti. Ünlü aktör, burada otel yetkilileri ve çalışanlarınca çiçeklerle karşılandı.
Aktöre, oteldeki yerli ve yabancı misafirler de yoğun ilgi gösterdi. Damme, fotoğraf çektirmek için sıraya giren tatilcilerle tek tek sohbet edip, öz çekim yaptı.
Yaklaşık 5 gün otelde konaklayacağı belirtilen Damme, samimi tavırlarıyla da dikkati çekti.
Kaynak: AA
Jean Claude Van Damme, Bodrum, Kültür Sanat

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