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Aktör ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, Kağıthane'ye konuk oldu

Aktör ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, Kağıthane Belediyesi'ne bağlı Sultan Selim Kültür Merkezi'nde 'Medeniyetin İnşası' adlı bir söyleşi gerçekleştirdi.

27.01.2020 12:56 | Son Güncelleme: 27.01.2020 13:01Aktör ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, Kağıthane'ye konuk oldu
Aktör ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, Belediyesi'ne bağlı Sultan Kültür Merkezi'nde 'Medeniyetin İnşası' adlı bir söyleşi gerçekleştirdi.

Söyleşisinde Yenişehirlioğlu, bir medeniyetin oluşumunda okumanın önemine vurgu yaptı. Medeni olmanın ancak akıl ile mümkün olduğunu belirten Bahadır Yenişehirlioğlu, "Medeniyetlerin inşasında bize düşen vazife öncelikli olarak gençleri yetiştirmektir. 'nin küresel sömürü medeniyetinin karşısındaki direnişinde galip olabilmesi ve temsil ettiği medeniyetin üstünlüğünü ortaya koyabilmesi için kendi öz medeniyetinin kodlarını yeniden hayata geçirmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Yenişehirlioğlu, Osmanlı Medeniyeti'nden örnekler vererek, irfan ve kültür kavramları üzerinde durdu.

Söyleşiye Kağıthanelilerin ilgisi yoğun oldu. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de söyleşiyi takip edenler arasındaydı. Başkan Öztekin söyleşinin sonunda Yenişehirlioğlu ve katılımcılara teşekkür ederek, Osmanlı'nın en özel dönemlerine ev sahipliği yapan Kağıthane'de, böylesi bir akşamda geçmiş ve gelecek üzerine okumalar yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Bahadır Yenişehirlioğlu çıkışta Kağıthanelilerle sohbet ederek Hünkarım adlı son romanını imzaladı. - İSTANBUL

Bahadır Yenişehirlioğlu, Kağıthane, Türkiye, Selim, Güncel

Kaynak: İHA

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